Πάπας Λέων: Σε νοσοκομείο της Ρώμης για χειρουργική επέμβαση στο πνεύμονα – Ακυρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις του

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Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα θα υποβληθεί ο πάπας Λέων ΙΔ΄, προκειμένου να αφαιρεθεί ένας όζος και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κακοήθεια.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα από το Βατικανό, με τον 71χρονο ποντίφικα να νοσηλεύεται στο ιστορικό νοσοκομείο «Τζεμέλι» της Ρώμης, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο κέντρο περίθαλψης των Προκαθημένων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ριζική αλλαγή στη διαφάνεια

Ο πάπας Λέων έχει εμφανιστεί ασυνήθιστα ειλικρινής για τα ζητήματα της υγείας του σε σύγκριση με τους προκατόχους του, αποκαλύπτοντας ο ίδιος την ανάγκη για τη χειρουργική επέμβαση ενώπιον χιλιάδων πιστών στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προσευχής.

«Οι γιατροί πιστεύουν ότι θα ήταν σωστό να παρέμβουν και, ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα να υποβληθώ σε εγχείρηση για την αφαίρεσή του», είπε, απευθυνόμενος στο πλήθος από ένα παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού.

Pope Leo said doctors detected a small growth on his lung during a recent health check, and that he would undergo surgery this week to remove it https://t.co/dsSuz9SYnL https://t.co/n62QcujTPa — Reuters (@Reuters) October 11, 2026



Η στάση αυτή σηματοδοτεί μια αισθητή στροφή προς την πλήρη διαφάνεια, καθώς στο παρελθόν το Βατικανό είχε δεχθεί συχνά επικρίσεις για ασαφείς, συγκεχυμένες ή υπερβολικά γενικές ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας των παπών — όταν επέλεγε να δώσει πληροφορίες.

Το χρονοδιάγραμμα της νοσηλείας

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, είχε δηλώσει ότι η επέμβαση προγραμματίστηκε για τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πως η αναμενόμενη διάρκεια νοσηλείας μετά τη διαδικασία θα είναι περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, ενώ ο Αμερικανός ποντίφικας θα υποβληθεί σε γενική αναισθησία.

Σύμφωνα με ογκολόγους, αυτού του τύπου η χειρουργική επέμβαση είναι συνήθως απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν ένας όγκος είναι κακοήθης.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί κακοήθεια, οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο πάπας Λέων έχει εξαιρετική πρόγνωση, καθώς ο όζος εντοπίστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο.

Ακύρωση υποχρεώσεων

Λόγω της προγραμματισμένης επέμβασης, το Βατικανό ακύρωσε όλες τις ακροάσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις του Πάπα έως τις 20 Οκτωβρίου.

Παρά ταύτα, θεωρείται πιθανό ο Λέων να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο.

Νωρίτερα, η Αγία Έδρα είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, αν και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί επίσημα εάν το πρόγραμμα αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.