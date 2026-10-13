USV «Πυρπολητής»: Αποκαλύφθηκε το άκρως απόρρητο σχέδιο του Πολεμικού Ναυτικού – Τα χαρακτηριστικά του drone καμικάζι που μεταφέρει εκρηκτικά

Οι λέξεις «πυρπολητής» και «πυρπολικό» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον αγώνα του Έθνους για ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Ο τρόμος των Τούρκων και του τουρκικού στόλου ήταν τα ελληνικά πυρπολικά. Βάρκες που οδηγούσαν οι ήρωες πυρπολητές, γεμάτες με μπαρούτι. Άναβαν τη φωτιά στο φυτίλι ενώ οι ίδιοι έφευγαν με άλλο πλωτό. Και απομακρυνόμενοι έβλεπαν τα τουρκικά πλοία να τινάζονται στον αέρα.

Ο σύγχρονος πυρπολητής του Πολεμικού Ναυτικού αποτέλεσε ένα άκρως απόρρητο σχέδιο του ναυτικού επιτελείου και του στόλου. Το USV αυτό μήκους 5 μέτρων και είναι αποτέλεσμα μυαλού και χεριών «made in Hellenic Navy».

Ο πυρπολητής φέρει ηλεκτροπτικά, ραντάρ, αισθητήρες πλοήγησης, starlings αλλά και τον ανάλογο χώρο που χρειάζεται για να μεταφερθεί μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Στην πλώρη του δε υπάρχει μια χαρακτηριστική «τρίαινα» και εκεί τοποθετούνται οι πυροκροτητές.

«Δεν φέρει όπλα. Είναι το ίδιο ένα διαφορετικό όπλο», ανέφερε με νόημα στρατιωτική πηγή που έχει γνώση των αρχικών δοκιμών που έχουν γίνει στο USV που κατασκεύασε εξ ολοκλήρου το πολεμικό ναυτικό. Στην διαρκή προσπάθεια εξέλιξης των όπλων και μέσων που απαιτούν οι σύγχρονες τεχνολογίες και συνθήκες στο ναυτικό πεδίο, τα «μυαλά» του Ναυτικού έδωσαν την δική τους απάντηση με την κατασκευή του «Πυρπολητή».

Το USV, το Μη Επανδρωμένο πλωτό δημιουργήθηκε για να ταξιδεύει μέσω κονσόλας που εύκολα προσαρμόζεται στα σύγχρονα πολεμικά πλοία του στόλου ενώ η πλοήγηση του γίνεται με όλους τους τρόπους που απαιτούν οι καιροί, ώστε να καθίστανται άτρωτο από παρεμβολές «τρίτων».

Η επίσημη πρώτη του Πυρπολητή είναι σήμερα αλλά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον δει από κοντά στην επερχόμενη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη μαζί με άλλες σύγχρονες πλατφόρμες που κατασκεύασαν τα ελληνικά μυαλά ή αγοράστηκαν ως αντίμετρα απέναντι στις ασύμμετρες απειλές.

Τα χαρακτηριστικά του USV «Πυρπολητής»

Πρόκειται για Μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σχεδίασης και ανάπτυξης από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα στο γενικό πλαίσιο ένταξης των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό και στις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα.

Έχει Μήκος 5 μέτρα, η ταχύτητα του ξεπερνά τους 40 κόμβους και διαθέτει υψηλή αυτονομία.

Ο Πυρπολητής σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες αποστολών επιφάνειας ISR (σ.σ. intelligence Surveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας) και OWA (One Way Attack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), με δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης και επιπλέον μορφών δράσης.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, RADAR επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση. Κέντρο διακλαδικής εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και αυτόνομων θαλασσίων συστημάτων

Η αποκάλυψη του Πυρπολητή έγινε στο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων που είναι εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Εθνικής άμυνας Νίκο Δένδια. Ο υπουργός τόνισε ότι το επόμενο βήμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών είναι να ξεκινήσει η μαζική γραμμή παραγωγής αυτού του μη επανδρωμένου πλωτού.

πηγή: ΕΡΤ