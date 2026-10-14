Γλυφάδα: 16χρονος συνελήφθη με 40 συσκευασίες κάνναβης – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Ένας 16χρονος συνελήφθη σε πάρκο της Γλυφάδας, αφού φέρεται να έκρυψε 40 συσκευασίες κάνναβης σε δέντρο και να επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαράντα συσκευασίες κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε δέντρο πάρκου στη Γλυφάδα, έπειτα από καταδίωξη ενός 16χρονου.
  • Ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ενώ κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης η 42χρονη μητέρα του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι ναρκωτικές ουσίες προορίζονταν για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

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Σαράντα συσκευασίες κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε δέντρο πάρκου στη Γλυφάδα, έπειτα από καταδίωξη ενός 16χρονου το μεσημέρι της Κυριακής. Ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ενώ κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, οι οποίοι βρίσκονταν σε πάρκο της περιοχής, παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις του ανηλίκου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 16χρονος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους. Αντίθετα, φέρεται να έκρυψε σε ένα δέντρο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν πεζή και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο ανήλικος φέρεται να τους επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, προσπαθώντας να αποφύγει τις χειροπέδες.

Ακολούθησε έλεγχος στο σημείο όπου είχε κρύψει τις συσκευασίες. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι περιείχαν συνολικά 29 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 22 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι ναρκωτικές ουσίες προορίζονταν για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης η 42χρονη μητέρα του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

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