e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Όλες οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν τη συνέχιση πληρωμών έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων. Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει εφάπαξ και παροχές τ. ΟΑΕΕ, ενώ η ΔΥΠΑ προχωρά σε πληρωμές για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Οικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, συνεχίζεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως τις 16 Οκτωβρίου 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 14 Οκτωβρίου πληρώνονται 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.
  • Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου συνεχίζεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • έως τις 16 Οκτωβρίου 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • σήμερα, 14 Οκτωβρίου 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς  στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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