e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Όλες οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Έως και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου συνεχίζεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- έως τις 16 Οκτωβρίου 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- σήμερα, 14 Οκτωβρίου 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.
Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.