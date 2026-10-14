Παναμάς: Αντιδράσεις για τις φωτογραφίες Influencer μπροστά σε κτίρια που κατέρρευσαν από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Η influencer Gracie Bon δέχθηκε επικρίσεις επειδή δημοσίευσε φωτογραφίες μπροστά σε κτήρια που κατέρρευσαν από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Με νέο βίντεο στο Instagram, υποστήριξε ότι επισκέφθηκε την περιοχή για να προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες και να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιδράσεις προκάλεσε στον Παναμά η απόφαση της influencer Gracie Bon να δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μπροστά στα ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.
  • Αρκετοί χρήστες επέκριναν την επιλογή της να φωτογραφηθεί μπροστά στα συντρίμμια, εκφράζοντας την απορία τους για το γεγονός ότι επέλεξε έναν πληγέντα χώρο ως φόντο.
  • Μετά τις αντιδράσεις, η Gracie Bon εξήγησε ότι βρέθηκε στην πληγείσα περιοχή για να προσφέρει προμήθειες σε οικογένειες και να συμβάλει στην προσπάθειά τους να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

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Αντιδράσεις προκάλεσε στον Παναμά η απόφαση της influencer Gracie Bon να δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μπροστά στα ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη χώρα πριν από λίγες ημέρες.

Η ανάρτηση έγινε την Κυριακή, με την influencer να συνοδεύει τις φωτογραφίες από ένα μήνυμα για τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής και την ανάγκη στήριξης των πληγέντων.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μου 💔 μετά τον σεισμό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα υλικά αγαθά μπορούν να ανακτηθούν, αλλά η ζωή είναι ανεκτίμητη. Ζήστε το παρόν, να είστε ευγνώμονες για όσα έχετε και να προσφέρετε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται σήμερα. Κουράγιο, Παναμά. Θα τα καταφέρουμε», έγραψε στη λεζάντα.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επέκριναν την επιλογή της να φωτογραφηθεί μπροστά στα συντρίμμια, εκφράζοντας την απορία τους για το γεγονός ότι επέλεξε έναν χώρο που είχε πληγεί από μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή ως φόντο για τις φωτογραφίες της.

Η απάντηση της influencer στις επικρίσεις

Μετά τις αντιδράσεις, η Gracie Bon δημοσίευσε νέο βίντεο στο Instagram, στο οποίο εξήγησε τους λόγους της επίσκεψής της στην πληγείσα περιοχή.

Όπως υποστήριξε, βρέθηκε εκεί για να προσφέρει προμήθειες σε οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό και να συμβάλει στην προσπάθειά τους να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε οργανώσει φωτογράφιση, διευκρινίζοντας πως σκοπός της ήταν να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι έχασαν τα σπίτια τους. Ανέφερε, ακόμη, ότι δημοσίευσε τις εικόνες για να ευαισθητοποιήσει τους ακολούθους της και να τους ενθαρρύνει να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εξοργίζονται περισσότερο από μια φωτογραφία παρά από το να βλέπουν οικογένειες να χάνουν τα πάντα. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που κάνουμε, αλλά τα μάτια με τα οποία αποφασίζετε να το δείτε. ❤️🩹 Ας βοηθήσουμε τον Παναμά», ανέφερε στη λεζάντα του βίντεο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GRACIE BON (@graciebon)

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