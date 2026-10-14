Γυναίκα που πάλεψε 3 φορές με τον καρκίνο αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε

Μία γυναίκα ήταν μόλις 17 ετών όταν έμαθε ότι έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα πρώτα σημάδια, ωστόσο, είχαν εμφανιστεί χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία και ντρεπόταν να μιλήσει για όσα παρατηρούσε στο σώμα της. Στην πορεία, ήρθε αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και τη διάγνωση του συνδρόμου Lynch. Μέσα από τη δύσκολη εμπειρία της, θέλει σήμερα να στείλει ένα σαφές μήνυμα: να ακούμε το σώμα μας, να μην υποτιμούμε τα συμπτώματα και να απευθυνόμαστε έγκαιρα σε ειδικούς.

Γυναίκα αποκαλύπτει το σύμπτωμα που αγνόησε πριν διαγνωστεί με καρκίνο

Η Danielle Ripley-Burgess, μητέρα δύο παιδιών και συγγραφέας, μοιράζεται τη συγκλονιστική ιστορία της αφού επιβίωσε από τον καρκίνο του παχέος εντέρου τρεις φορές.

Η περιπέτεια της γυναίκας ξεκίνησε σε ηλικία 17 ετών, όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του παχέος εντέρου 3ου σταδίου. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια της νόσου είχαν εμφανιστεί τρία χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν μόλις 14 ετών, με τη μορφή μικρών κηλίδων αίματος στα κόπρανα.

Αντί να ενημερώσει τους γονείς της, η 14χρονη τότε Danielle υπέθεσε ότι το σύμπτωμα οφειλόταν στην κατανάλωση κόκκινων τροφών. «Αποφάσισα να υιοθετήσω μια “διατροφή χωρίς κόκκινες τροφές” και σταμάτησα να τρώω οτιδήποτε είχε κόκκινο χρώμα: από καραμέλες και πίτσα μέχρι σάλτσες και γρανίτες», εξομολογήθηκε η ίδια στο NBC News.

«Μου πήρε αρκετό χρόνο να αποδεχτώ ότι αυτό που έβλεπα ήταν πραγματικά αίμα, αλλά και πάλι το έκρυβα από τους πάντες. Ντρεπόμουν ήδη για τις αλλαγές που βίωνα στην εφηβείας. Δεν ήθελα να είμαι άρρωστη και αρχικά δεν ένιωθα άρρωστη».

Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια για να αναφέρει το συγκεκριμένο σύμπτωμα στη μητέρα της. Αρχικά υπέθεσαν ότι επρόκειτο για αιμορροΐδες. Ωστόσο, όταν η μητέρα της την άκουσε να περιγράφει στον σύντροφό της ότι αντιμετώπιζε επίσης έντονους πόνους στο στομάχι και ανεξήγητη κόπωση, έκλεισε αμέσως ραντεβού με γαστρεντερολόγο.

Η διάγνωση καρκίνου 3ου σταδίου στα 17 και η υπογονιμότητα

Λίγες εβδομάδες μετά τα 17α γενέθλιά της, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το αίμα στα κόπρανα ήταν πρώιμο σύμπτωμα καρκίνου του παχέος εντέρου 3ου σταδίου.

Αφού υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική αφαίρεση του όγκου, οι γιατροί προχώρησαν σε μια επιπλέον επέμβαση, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή ορμονική της λειτουργία. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να συλλάβει φυσιολογικά.

Μετά την αρχική θεραπεία, η Danielle υποβαλλόταν σε προληπτική κολονοσκόπηση κάθε τρία χρόνια.

Η επιστροφή του καρκίνου και το σύνδρομο Lynch

Όταν η Danielle ήταν 25 ετών, σε έναν από τους τακτικούς ελέγχους, οι γιατροί εντόπισαν έναν κακοήθη πολύποδα. Διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου 1ου σταδίου. «Ψυχολογικά και συναισθηματικά, αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο δύσκολα. Θύμωσα με πολλά πράγματα… Ήμουν πλέον παντρεμένη, είχαμε σπίτι, έχτιζα την καριέρα μου και συζητούσαμε για υιοθεσία. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να τα χάσω όλα», ανέφερε η ίδια.

Την περίοδο εκείνη διαγνώστηκε με Σύνδρομο Lynch, μια κληρονομική γενετική διαταραχή που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, της μήτρας και άλλων μορφών καρκίνου σε νεαρή ηλικία.

Η Danielle —η οποία στο μεταξύ υιοθέτησε δύο παιδιά— ήρθε αντιμέτωπη με τη νόσο για τρίτη φορά το 2023, όταν εντοπίστηκαν νέοι πολύποδες. Αυτό οδήγησε σε αφαίρεση σχεδόν ολόκληρου του παχέος εντέρου και δημιουργία μόνιμης ειλεοστομίας (χειρουργική παράκαμψη του εντέρου μέσω στομίας στο κοιλιακό τείχος).

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«Μην υποτιμάτε αυτό που βλέπετε»: Η συμβουλή της στους νέους

Ως μία γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο τρεις φορές, η Danielle στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: «Η συμβουλή που θα έδινα στους νέους είναι: Μην ντρέπεστε για το σώμα σας. Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο ή περίεργο και δεν είστε ακόμα έτοιμοι να μιλήσετε σε γιατρό, πείτε το σε κάποιον δικό σας άνθρωπο — έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειάς σας. Μη μένετε μόνοι με την αμφιβολία και μην υποτιμάτε τα συμπτώματα που βλέπετε».