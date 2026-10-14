Πετρέλαιο θέρμανσης: «Κλείδωσε» η επιδότηση στην αντλία – Πόσο θα πωλείται αύριο σε ολόκληρη την Ελλάδα

Λίγο μετά το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, για το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει αποφασίσει πλέον για τον ποσό της επιδότησης, με γνώμονα αφενός τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν και αφετέρου την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ. Αύριο εάν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς καμία επιδότηση θα είχε μέση πανελλαδική τιμή που θα ξεπέρναγε ακόμη και το 1,95 ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία φαίνεται πώς έχει «κλειδώσει» στα 35 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο αργά χθες το βράδυ πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα έκαναν λόγο ότι μετά από την έκπληξη να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης κατά 30%, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανόν η επιδότηση να ξεπεράσει ακόμη και τα 35 ή και τα 40 λεπτά το λίτρο ή ακόμη και να ανακοινωθούν γενικότερα και άλλα μέτρα που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση στις δαπάνες που κάνουν τα νοικοκυριά για μεταφορές αλλά και για να θερμάνουν τις κατοικίες που διαμένουν.

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