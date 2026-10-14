Ειδικό επίδομα μετακόμισης: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα e-location.voucher.gov.gr για τις αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Μετεγκατάστασης

Σήμερα στις 12 ώρα το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα e-location.voucher.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο διευρυμένο πρόγραμμα Mετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στην Ertnews.

Αυτό αφορά «10 νέες Περιφερειακές Ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα… στην Πέλλα, στο Κιλκίς, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στη Θεσπρωτία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ και το 50% είναι η προκαταβολή.

Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αλλάξαμε στο πρόγραμμα προκειμένου να πάει καλύτερα .Γιατί εάν κάποιος έχει τα έξοδα για να πάει εκεί και το κράτος του δώσει τα χρήματα αφού εγκατασταθεί στο μέρος που επιθυμεί, τότε δεν θα πάει εκεί εξαρχής » τόνισε.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας πως «δίνεται 50% προκαταβολή του ποσού στον πολίτη χωρίς να έχει την υποχρέωση να δείξει ότι έχει αρχίσει κάποια εργασία. Αλλά θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σπίτι είτε δικό του είτε να έχει νοικιάσει κάτι έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία που μπορεί να έχει κάποιος να αφήσει την πόλη και να πάει στην ακριτική Ελλάδα».

Η μετεγκατάσταση

Επίσης ερωτήθηκε για το πώς θα γνωρίζει το υπουργείο πως ο συμμετέχων του προγράμματος δεν θα φύγει ύστερα από 1 μήνα μετεγκατάστασης στο μέρος που έχει επιλέξει να πάει για τουλάχιστον 5 χρόνια και δεν θα το εγκαταλείψει.

«Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήτως καταβληθέντα: πέραν του ότι πρέπει να δείξει ο πολίτης ότι έχει μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, θα πρέπει να μείνει και για τα υπόλοιπα χρόνια εκεί » απάντησε. Αυτό θα επιβεβαιωθεί «σε συνεργασία με τους δήμους. Και αυτοί με διαλειτουργικότητες βλέπουν για τα επόμενα 5 χρόνια τη διεύθυνση των ανθρώπων αυτών» συμπλήρωσε. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πολίτης αυτός θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό του προγράμματος που έχει λάβει, διευκρίνισε.

Η πλατφόρμα

Όσον αφορά στο μέχρι πότε θα παραμείνει η πλατφόρμα ανοιχτή για τις αιτήσεις, τονίζει « αρχικά έχουμε προβλέψει 1000 τέτοιες μετεγκαταστάσεις .Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις πρώτες 1000 και μετά μακάρι το πρόγραμμα μας να πάει πολύ καλά και να ζητήσουμε παραπάνω λεφτά από το υπουργείο Οικονομικών και να αυξήσουμε τους δικαιούχους».

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Υπενθυμίζεται πως το νέο ΦΕΚ του προγράμματος αναφέρει τα εξής:

Δήμοι και δημοτικές ενότητες μετεγκατάστασης

Ως δήμοι και δημοτικές ενότητες μετεγκατάστασης ορίζονται:

α) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, οι Δήμοι Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας,

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης,

γ) στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών,

δ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας,

ε) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής,

στ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας,

ζ) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου,

η) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού,

θ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης,

ι) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας,

Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος και

ια) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών.

Δικαιούχοι Οικονομικής Ενίσχυσης

Ως δικαιούχοι – ωφελούμενες μονάδες της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικας Έλληνας πολίτης που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε δομές εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας στους δήμους ή τις δημοτικές ενότητες μετεγκατάστασης του άρθρου 2 της παρούσας.

(β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: Όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζεται είτε από ένα (1) άτομο που υποβάλλει φορολογική δήλωση και ένα (1) ή περισσότερα τέκνα, είτε από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς τέκνα, που υποβάλλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών είναι μέλος του νοικοκυριού, ενήλικας Έλληνας πολίτης που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

Αν ο αιτών κατοικούσε πριν από την ημερομηνία μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να οριστεί ως ωφελούμενη μονάδα οφείλει να αποδείξει την κατοικία του στο κράτος αυτό πριν από τη μετεγκατάσταση. Εφόσον δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, οφείλει να αποδείξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, την υποβολή φορολογικής δήλωσης και την κατοικία του στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη μετεγκατάσταση. Ως ωφελούμενη μονάδα δύναται επίσης να ορίζεται πρόσωπο που αποφοίτησε μετά την 1η.1.2025 από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται

ο δήμος μετεγκατάστασης, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει αλλαγή κατοικίας εκτός της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας και πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο νοικοκυριό υποβάλλει φορολογική δήλωση τουλάχιστον κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους μετεγκατάστασης και μεταφέρει την κύρια κατοικία του στα διοικητικά όρια των δήμων και δημοτικών ενοτήτων μετεγκατάστασης του άρθρου 2 από την 1.1.2025 και μετά.

β) Το μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο νοικοκυριό είχε, κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται του έτους μετεγκατάστασης, την κύρια κατοικία του σε έναν ή περισσότερους δήμους προέλευσης του άρθρου 5 ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στην περίπτωση διαδοχικής διαμονής μεταξύ των ανωτέρω περιοχών.

γ) Ο αιτών ή μέλος του νοικοκυριού είναι ιδιοκτήτης, κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας, αποκλειστικά ή κατά ποσοστό, ή παραχωρησιούχος κατά χρήση ακινήτου που έχει παραχωρηθεί στην ωφελούμενη μονάδα από συγγενή έως β’ βαθμού ή είναι μισθωτής ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή μετεγκατάστασης

δ) Τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον υπάρχουν, φοιτούν σε σχολική μονάδα, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας. Ειδικά για τις ωφελούμενες μονάδες που ανήκουν στην κατηγορία αποφοίτων τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται ο δήμος ή δημοτική ενότητα μετεγκατάστασης, η κτήση ή η μίσθωση της κατοικίας δύναται να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 1η.1.2025, εφόσον η αποφοίτηση έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η μεταφορά της κύριας κατοικίας στον δήμο ή δημοτική ενότητα μετεγκατάστασης υφίσταται εφόσον ο αιτών είχε κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται του έτους εγγραφής του στο οικείο τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος την κύρια κατοικία του σε έναν ή περισσότερους δήμους προέλευσης του άρθρου 5 ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο αιτών δεν ήταν υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ελέγχονται οι φορολογικές δηλώσεις των γονέων του.

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