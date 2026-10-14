Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 32χρονο την ώρα που αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν

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Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι μεταφέρθηκε ένας 32χρονος άνδρας, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε αργά το βράδυ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές, να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και να αναζητούν τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με το Thestival, η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην πλατεία Ρολογιού. Όπως κατήγγειλε ο 32χρονος στην Αστυνομία, δύο άτομα τον προσέγγισαν, με πρόθεση να του αφαιρέσουν αντικείμενα αξίας, που είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο άνδρας επιχείρησε να απωθήσει τον έναν από τους δύο, ωστόσο ο δεύτερος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε στην αριστερή πλευρά της κοιλιακής του χώρας.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Μετά την επίθεση, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση, συγκεντρώνοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.