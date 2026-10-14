Big deal για Goody’s και Everest: Πουλήθηκαν στον καναδικό όμιλο Recipe Unlimited Corporation – Η ανακοίνωση της Vivartia

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Η Vivartia Holding S.M.S.A. ανακοινώνει την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood, του κλάδου υπηρεσιών εστίασης του Ομίλου Vivartia (σ.σ. Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo), στην καναδική Recipe Unlimited Corporation.

Η Recipe είναι στρατηγικός επενδυτής με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης. Με 18 εμπορικά σήματα εστίασης στους τομείς της πλήρους εξυπηρέτησης (full-service), της περιορισμένης εξυπηρέτησης (limited-service) και της λιανικής, το χαρτοφυλάκιο της Recipe περιλαμβάνει εμβληματικά σήματα όπως Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Frank Hennessey, Διευθύνων Σύμβουλος της Recipe Unlimited. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Vivartia Holding: Η Rothschild & Co ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Deloitte παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence, ενώ η Bernitsas Law παρείχε νομική υποστήριξη στη Vivartia.

Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Recipe Unlimited: Η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners παρείχε νομική υποστήριξη.

Η Vivartia Holding S.M.S.A.

Η Vivartia Holding S.M.S.A. είναι ένας κορυφαίος όμιλος με δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής τροφίμων και της εστίασης και με δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και ηγετική θέση στις αγορές, όπου δραστηριοποιούνται τα εμπορικά της σήματα.

Η Recipe Unlimited Corporation

Η Recipe είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά. Διαθέτοντας κορυφαία brands στον χώρο της casual dining, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της fast casual εστίασης, η Recipe λειτουργεί περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά και έχει διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιο των σημάτων της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Swiss Chalet, St-Hubert, Harvey’s Burgers, Montana’s BBQ & Bar, Olive Garden, New York Fries, Kelseys Original Roadhouse, East Side Mario’s, Original Joe’s, State & Main, Anejo Restaurant, The Burger’s Priest, The Landing Group, Elephant & Castle, Fresh Kitchen + Juice Bar, The Pickle Barrel και Blanco Cantina. Τα εμβληματικά brands της Recipe έχουν καθιερώσει την εταιρεία ως έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και αξιόπιστους franchisors στον Καναδά. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.recipeunlimited.com.