Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 28χρονος που έκανε άσεμνες πράξεις σε γυναίκα – «Ξέχασα να κλείσω το φερμουάρ», υποστήριξε

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Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 28χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν η γυναίκα κατευθυνόταν προς το σούπερ μάρκετ και αντίκρισε τον 28χρονο στη μέση του δρόμου, με το φερμουάρ του παντελονιού του ανοιχτό.

Τον κράτησε μέχρι να φτάσει η Αστυνομία

Όπως κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, πλησίασε τον άνδρα και άρχισε να του φωνάζει, απαιτώντας να μην απομακρυνθεί από το σημείο. Μάλιστα, τον έπιασε από την μπλούζα, προκειμένου να τον εμποδίσει να φύγει, ενώ με τη συνδρομή δύο περαστικών ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου.

«Είχε βγάλει έξω τα γεννητικά του όργανα και άρχισα να του φωνάζω “δεν ντρέπεσαι;” και να του λέω “δεν πρόκειται να φύγεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα στην κατάθεσή της.

Όπως πρόσθεσε, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:30 το πρωί, ώρα κατά την οποία παιδιά πήγαιναν στο σχολείο. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας την παρακαλούσε να τον αφήσει ελεύθερο, υποστηρίζοντας ότι δεν θα επαναλάμβανε την πράξη του.

«Έκανα την ανάγκη μου και ξέχασα να κλείσω το φερμουάρ», ισχυρίστηκε ο 28χρονος

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Υποστήριξε ότι εργάζεται στον χώρο της εστίασης και αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να διαπράξει την πράξη για την οποία κατηγορήθηκε.

«Δεν είμαι παιδεραστής ή βιαστής, πήγαινα προς το αυτοκίνητό μου εκείνη την ώρα και έκανα την ανάγκη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 28χρονος ισχυρίστηκε ακόμη ότι είχε ξεχάσει να κλείσει το φερμουάρ του παντελονιού του, αποδίδοντας το περιστατικό σε παρεξήγηση.