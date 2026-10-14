Ηράκλειο: Στιγμές τρόμου σε δομή αστέγων – 50χρονος έβγαλε όπλο μπροστά στους εργαζόμενους

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Συναγερμός σήμανε σήμερα (14/10/2026) στις Αρχές της Νέας Αλικαρνασσού, όταν ένας 50χρονος άστεγος άνδρας, προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων. Ο άνδρας έβγαλε όπλο και άρχισε να απειλεί τους εργαζομένους, «βυθίζοντας» τη δομή στην αναστάτωση.

Τα μέλη του προσωπικού ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον 50χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, ο άνδρας είχε μεταβεί στο Κέντρο, επί της λεωφόρου Ικάρου, προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες, για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και την καταγραφή του ως αστέγου, ώστε να έχει πρόσβαση στις προβλεπόμενες υπηρεσίες φροντίδας.

Το τελευταίο διάστημα, και συγκεκριμένα εδώ και περίπου έναν μήνα, επισκεπτόταν συχνά τη δομή, είτε για να λάβει φαγητό είτε για να κάνει μπάνιο.

Η επίδειξη του όπλου, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους εργαζομένους. Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι κατέχει νόμιμα το όπλο.

Η ενημέρωση του Δήμου Ηρακλείου

Σε ενημέρωσή του για το περιστατικό, ο Δήμος Ηρακλείου αναφέρει ότι:

«Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη 14/5, ένας άστεγος άνδρας περίπου 50 ετών, ο οποίος επισκέπτεται τις τελευταίες ημέρες το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Δήμου Ηρακλείου στην Νέα Αλικαρνασσό αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αστέγους (πλυντήρια, ντους, φαγητό, κ.α.) έδειξε στο προσωπικό ένα όπλο που είχε μαζί του. Όπως ήταν επόμενο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία πήγε άμεσα στο Κέντρο, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στην Αστυνομική Διεύθυνση για περαιτέρω έλεγχο».