Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή στο ΓΕΛ Νεοχωρίου – Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όπου μαθητής τραυματίστηκε όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών, καθώς το κτίριο αναφέρεται ως παλιό με προβλήματα συντήρησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

παράθυρο Μεσολόγγι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο ΓΕΛ Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι μαθητή.
  • Ο μαθητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο ο τραυματισμός του δεν κρίνεται σοβαρός.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών, καθώς το κτίριο είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε πάνω στο κεφάλι του παιδιού.

Ο μαθητής της Α’ Λυκείου διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας aixmi-news.gr, ευτυχώς, ο τραυματισμός του μαθητή δεν είναι σοβαρός.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το ίδιο Μέσο, διακρίνεται ένα παράθυρο πεσμένο δάπεδο, ανάμεσα στα θρανία και τις καρέκλες, ενώ το τζάμι είναι σπασμένο.

Όπως είναι αναμενόμενο, το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών και την κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο κτίριο, όπου στεγάζεται το Γενικό Λύκειο, είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης.

Μετά και το περιστατικό του τραυματισμού του μαθητή, θεωρείται επιβεβλημένος ο άμεσος έλεγχος και των υπόλοιπων κουφωμάτων, ώστε να αποτραπεί ανάλογο περιστατικό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ