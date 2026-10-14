Κακοκαιρία: Πληροφορίες για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στα Στεγνά της Ρόδου – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας στην περιοχή των Στεγνών στην Ρόδο, η οποία πλήττεται από την κακοκαιρία που «σαρώνει» το νησί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στον ίδιο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα.

Στην περιοχή μεταβαίνει, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Αδύνατες οι μετακινήσεις σε μεγάλο μέρος της Ρόδου

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ρόδο εντοπίζονται μέχρι τώρα κυρίως στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Έχουν φουσκώσει χείμαρροι και ποτάμια με αποτέλεσμα το οδικό δίκτυο να έχει μετατραπεί σε ποτάμι ή λίμνη.

Υπάρχουν πάρα πολλά ακινητοποιημένα αυτοκίνητα ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να απεγκλωβίσει οδηγούς.

Η κακοκαιρία πλήττει κυρίως την πόλη της Ρόδου και την ανατολική πλευρά του νησιού, με τα προβλήματα να εντοπίζονται προς Καλλιθέα, Φαληράκι, Αφάντου, Αρχάγγελο. Εκεί κάποιοι δρόμοι εκτός κεντρικού οδικού δικτύου, έχουν κλείσει από κατολισθήσεις.

Γενικότερα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και συστήνεται στους πολίτες να μην μετακινούνται, να αποφύγουν όσο το δυνατόν τις μετακινήσεις ενώ όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός.

Να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, σε επικοινωνία του με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί.

Ο δήμαρχος έθεσε το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο και αναμένεται η σχετική απόφαση καθώς έγινε δεκτό λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Πριν από λίγο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας. Τα φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας είναι έντονα και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

Βλέπουμε οχήματα να κινούνται σε δρόμους που έχουν κλείσει, να επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού, παρά τις οδηγίες που έχουμε ήδη δώσει.

Ζητώ από όλους:

Να αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

Να μην επιχειρήσετε να περάσετε με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από κλειστά σημεία.

Να απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και χαμηλά σημεία.

Να ακολουθείτε αποκλειστικά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.

Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Για έκτακτες ανάγκες, καλέστε στο 112