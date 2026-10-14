Σδούκου στον Realfm 97,8: Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε την αυτοδυναμία – Τι είπε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, την οικονομία, τις δημοσκοπήσεις και τον εκλογικό στόχο της ΝΔ στον δρόμο προς τις εκλογές, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Τι είπε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς ποιος θα είναι ο πρέσβης κάθε χώρας στην Αθήνα. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κ. Γκίλφοϊλ όσο ήταν εδώ, το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών» τόνισε η κ. Σδούκου.

Παρότι αναγνώρισε ότι παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, πρόσθεσε: «Εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε πολύ πριν έρθει η κ. Γκίλφοϊλ. Δηλαδή, ο Κάθετος Διάδρομος είναι μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε και με τον αντικαταστάτη της».

Εκτίμησε ότι η απουσία πρέσβη, και ιδίως της συγκεκριμένης πρέσβεως, από την Αθήνα, δεν θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα στον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Όπως είπε, και ο προσωρινός αντικαταστάτης της είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων, και των ενεργειακών ζητημάτων. «Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την έρευνα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την Exxon Mobil ή και τα θέματα του Κάθετου Διάδρομου, που άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κ. Γκίλφοϊλ -προσωρινός για την ώρα όπως ακούω- θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται διπλωματική παρέμβαση» είπε, σημειώνοντας ότι το project του Κάθετου Διαδρόμου πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω και ήταν κεντρική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. «Η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστική» συμπλήρωσε.

Τι είπε για την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης των πολιτών

Σχετικά με την οικονομία, η κ. Σδούκου ρωτήθηκε εάν υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες για να στηριχθούν τα νοικοκυριά σε περίπτωση που συνεχιστεί η κρίση, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ να επισημαίνει: «Εγώ λαμβάνω υπόψη μου τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στον μέγιστο βαθμό. Καταλαβαίνετε ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες και να στηρίξουμε την κοινωνία. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο».

«Πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα γιατί προσκρούουν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, είναι τώρα. Από εκεί και πέρα, θέλουμε οι παρεμβάσεις που κάνουμε να είναι στοχευμένες. Θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ» πρόσθεσε, ενώ σχετικά με την φορολόγηση των υπερκερδών, σημείωσε ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση στο παρελθόν, «άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν τα φορολογούμε», όμως το «ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις τη τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

«Επομένως το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου», είπε η κ. Σδούκου, η οποία σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι παραμένει Νο1 πρόβλημα των πολιτών η ακρίβεια, ανέφερε: «Εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη για το χειμώνα που έρχεται γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ’ έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι’ αυτό και είπαμε ότι κάθε δεκαπενθήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα» τόνισε.

Το όριο του 25% και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Σχετικά με την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ποσοστό του 25%, που ερμηνεύτηκε ως όριο δικαιολογημένης αμφισβήτησής του, υποστήριξε: «Έγινε πολύ ντόρος για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο Πρωθυπουργός, απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατάει στην πραγματικότητα και δεν γαντζώνεται και στην καρέκλα. Από εκεί και πέρα, σήμερα βρισκόμαστε πάνω-κάτω στο 30-31%, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές. Θέλουμε αυτοδυναμία και πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω με αλαζονεία, ούτε με μία κομματική εμμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας».

Η κ. Σδούκου επέμεινε ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή ακόμη και αν ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και εξήγησε: «Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται από το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς την ακρίβεια και την καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση. Αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών, οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές, είναι να σταθούμε στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση -αν, όταν γίνει- του κόμματος του κ. Σαμαρά θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα, αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, κυρίως στην πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και η επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας».

Κληθείσα να σχολιάσει ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία μοιάζει δύσκολη, ενώ διαφαίνεται και μία απροθυμία από τα άλλα κόμματα για μία κυβέρνηση συνεργασίας, είπε: «Εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος, ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα, πολύ περισσότερο επαναλαμβάνω σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει από τα ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μαίνονται αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να λέμε εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην Ευρώπη, όπου, όπως ανέφερε, βλέπει μια αριστερά, κέντρο-αριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. «Δεν καταφέρνει να δώσει πειστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής, δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 1980 και 1990. Η συζήτηση που γίνεται είναι σε μεγάλο βαθμό πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία, δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία γιατί οι πολίτες αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική. Ένα τρίτο στοιχείο είναι και η Νέα Δημοκρατία παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις, στις γειτονιές στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα στην περιφέρεια, αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα, επομένως αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία», κατέληξε η κ. Σδούκου.