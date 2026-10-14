Κρεμλίνο: Η συμφωνία για το ντίζελ δημιουργεί νέες προοπτικές στις σχέσεις με τις ΗΠΑ – Θα ξεπεράσουμε τις κυρώσεις

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η πρόσφατη συμφωνία για το ντίζελ μπορεί να διευρύνει την οικονομική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, ανοίγοντας νέες προοπτικές στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Η Ρωσία επισημαίνει επίσης την ικανότητά της να ξεπεράσει τα εμπόδια των δυτικών κυρώσεων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή προμηθειών καυσίμου.

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Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρόσφατη συμφωνία για το ντίζελ μπορεί να αποτελέσει παράθυρο για την περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
  • Η Μόσχα είναι σε θέση να ξεπεράσει τα εμπόδια που δημιουργούν οι δυτικές κυρώσεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των προμηθειών καυσίμου.
  • Το παράδειγμα της συνεργασίας για το ντίζελ με τις ΗΠΑ «θα ανοίξει άλλες προοπτικές επίσης», δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

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Παράθυρο για την περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον μπορεί να αποτελέσει η πρόσφατη συμφωνία για το ντίζελ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

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Ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε παράλληλα ότι η Μόσχα είναι σε θέση να ξεπεράσει τα εμπόδια που δημιουργούν οι δυτικές κυρώσεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των προμηθειών καυσίμου.

Το παράδειγμα της συνεργασίας για το ντίζελ με τις ΗΠΑ «θα ανοίξει άλλες προοπτικές επίσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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