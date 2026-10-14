Κρεμλίνο: Η συμφωνία για το ντίζελ δημιουργεί νέες προοπτικές στις σχέσεις με τις ΗΠΑ – Θα ξεπεράσουμε τις κυρώσεις

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Παράθυρο για την περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον μπορεί να αποτελέσει η πρόσφατη συμφωνία για το ντίζελ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε παράλληλα ότι η Μόσχα είναι σε θέση να ξεπεράσει τα εμπόδια που δημιουργούν οι δυτικές κυρώσεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των προμηθειών καυσίμου.

Το παράδειγμα της συνεργασίας για το ντίζελ με τις ΗΠΑ «θα ανοίξει άλλες προοπτικές επίσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ