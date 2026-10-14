Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2026-2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι ισχύει για την προκαταβολή

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την έναρξη της πλατφόρμας αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 . Η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος, όπου το ανώτατο ποσό είναι  1.560 ευρώ, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

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Οικονομία

πετρέλαιο θέρμανσης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως τις 10 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027.
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με το ανώτατο επίδομα να φτάνει τα 1.560 ευρώ.
  • Η προκαταβολή του επιδόματος αυξάνεται επίσης κατά 30% και θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως τις 10 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, όπως αναφέρει σήμερα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακόμη επισημαίνεται πως η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η αύξηση αφορά σε όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης.

Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.
Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία.

Παράδειγμα

Το υπουργείο παραθέτει ένα παράδειγμα με το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όπως τονίζει, πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Τι ισχύει για την προκαταβολή του επιδόματος

Ωστόσο, η προκαταβολή του επιδόματος αυξάνεται κατά 30% και προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το κόστος

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της αύξησης του επιδόματος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.

 

 

 

 

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