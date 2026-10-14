Κακοκαιρία στην Εύβοια: Υποχώρησε το οδόστρωμα στον δρόμο από Προκόπι προς Μαντούδι – Ήχησε το 112 για εκκένωση των Ψαχνών

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Η κακοκαιρία συνεχίζει το καταστροφικό της πέρασμα στην Εύβοια. Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112 στα κινητά των κατοίκων και το μήνυμα αναφέρει τα εξής:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή των Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τα παρακάτω μηνύματα από το 112:

Χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 15:45 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες

Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026:

στις 00:32, εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στο νησί της Σκιάθου.

στις 06:47, εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στα Πολιτικά Εύβοιας.

στις 10:44 εκδόθηκε μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στο νησί της Ρόδου,

στις 12:14, λόγω υπερχείλισης ποταμού, εκδόθηκε μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μακρυκάπα, του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά Εύβοιας.

Κόπηκε στα δύο ο δρόμος προς το Προκόπι

Ο δρόμος προς το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, λίγο πριν από τον Αλεξίου, κόπηκε στα δύο.

Το οδόστρωμα έχει υποστεί τεράστια ζημιά, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τις σοβαρές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.