Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον Realfm 97,8 για άρθρο Καρτερού: Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τέτοιους χαρακτηρισμούς – Πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι με τους όμορους χώρους της κεντροαριστεράς

Για την ενεργειακή κρίση, το άρθρο του Θανάση Καρτερού που προκάλεσε αντιδράσεις και την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, μίλησε η Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Τι είπε για την ενεργειακή κρίση

«Εμένα το διαρκές ερώτημά μου σε όλους τους εκπροσώπους της Ν.Δ. είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται -15-20-30 λεπτά- την καταπίνει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή της τάξεως του 8 με 10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50 με 55%, και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση» είπε η κ. Αντωνοπούλου, ενώ αναφέρθηκε και στο κόστος του ηλεκτρισμού. «Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο. Λέμε ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερης διαχείρισης των ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας, που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%», τόνισε, σημειώνοντας ότι υπάρχει παράλληλα ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο έχει αναδείξει τόσο η ΕΛΑΣ, όσο και το ΠΑΣΟΚ.

«Δηλαδή σύσσωμη η αντιπολίτευση το λέει και δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη περιείχαν και αυτό το κομμάτι. Άρα το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε και να μειώσουμε το κόστος ενός νοικοκυριού που αφορά στον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε δώσει 4 εργαλεία ως ΕΛΑΣ εδώ και περίπου ένα μήνα, δύο από τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα-ίσα φέρνουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα το θέμα της έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των διυλιστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο, για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά, και εκεί η Ελλάδα απουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα απουσιάζει από μία πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο» συμπλήρωσε η κ. Αντωνοπούλου.

Τι είπε για το άρθρο του του Θανάση Καρτερού

Σχετικά με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, μέσω του οποίου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, πήρε αποστάσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό αφορά στον κ. Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση εμένα. Έχω μια αρχή, που είναι προσωπική και την τηρώ μέχρι τέλος. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει πότε στη δημόσια σφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους. Η πένα του Θανάση Καρτερού είναι συγκεκριμένη, την γνωρίζουμε τουλάχιστον 4 με 5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα χρησιμοποιούσα τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ιδιαίτερα επειδή προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της, δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν υποπέσει και σε σφάλματα, έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί ανέλαβαν και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαριές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του».

«Στόχος της ΕΛΑΣ να είναι πρώτο κόμμα»

Η κ. Αντωνοπούλου ξεκαθάρισε πως ο στόχος της ΕΛΑΣ είναι να βγει πρώτο κόμμα και υπογράμμισε ότι το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Άρα ο κύριος αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι τα προβλήματα του κόσμου. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, και το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι με τους όμορους χώρους της κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγκωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία, με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη» τόνισε η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Επομένως αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα πώς οποιοσδήποτε ανταγωνισμός -που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές- θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους, και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας, αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία ζημιωμένη» κατέληξε η κ. Αντωνοπούλου.