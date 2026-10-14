Γαλλία: Σφοδρή επίθεση στον Έλον Μασκ – «Ενορχηστρώνει μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης» κατά Ευρωπαίων ηγετών

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Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Έλον Μασκ εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υποστηρίζοντας ότι ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ χρησιμοποιεί τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανώνει «μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης» εναντίον Ευρωπαίων ηγετών. Ο Γάλλος υπουργός προειδοποίησε για εντεινόμενες προσπάθειες ξένων δυνάμεων να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, καταγγέλλοντας ότι η παραπληροφόρηση και η πόλωση χρησιμοποιούνται ως εργαλεία πολιτικής επιρροής.

Μιλώντας την Τρίτη (13/10) σε συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης για το μέλλον της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο σύγχρονο πληροφοριακό περιβάλλον.

«Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν πλέον στο πεδίο της ενημέρωσης, όπου χρησιμοποιούν τακτικές σχεδιασμένες να πολώνουν τον δημόσιο διάλογο», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, πολιτικά κινήματα με αυταρχικές επιδιώξεις ενισχύονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αξιοποιώντας τις κοινωνικές αντιθέσεις προς όφελός τους.

«Εντείνουν την πόλωση των κοινωνιών μας. Ο τελικός τους στόχος είναι σαφής: να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να μην την εγκαταλείψουν ποτέ», προειδοποίησε.

Στο στόχαστρο ο Έλον Μασκ και η πλατφόρμα Χ

Ο Γάλλος υπουργός αναφέρθηκε ονομαστικά στον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ότι αξιοποιεί την τεράστια απήχηση της πλατφόρμας Χ για να επηρεάζει τις πολιτικές συζητήσεις στην Ευρώπη.

«Υπάρχουν μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης που εξαπολύονται από τον Έλον Μασκ εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, με στόχο να επηρεαστούν οι δημόσιες συζητήσεις μέσω της εκμετάλλευσης της δυνατότητας ταχύτατης διάδοσης περιεχομένου στην πλατφόρμα του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ δεν απάντησε στο αίτημα του Guardian για σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες.

Οι δηλώσεις του Μπαρό έρχονται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις τόσο του Μασκ όσο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις πρόσφατες μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να παρουσιάσουν τις διαδηλώσεις μέσα από το πρίσμα της μαζικής μετανάστευσης, παραμερίζοντας τα αιτήματα των συμμετεχόντων για βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία.

Προειδοποίηση για ξένες παρεμβάσεις πριν από τις εκλογές του 2027

Ο Μπαρό συνέδεσε τις καταγγελίες του με την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις που επικαλείται ο Guardian, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων.

«Οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός.

«Εκμεταλλεύονται τις διαιρέσεις μας και χρησιμοποιούν τη μετανάστευση, την κοσμικότητα του κράτους και την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση για να υποδαυλίσουν το μίσος και τις εντάσεις», πρόσθεσε.

Ο Μπαρό παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα φερόμενων επιχειρήσεων ξένης επιρροής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση ισραηλινής εταιρείας, την οποία δεν κατονόμασε, που κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε ψεύτικους γαλλικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώμη σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες εναντίον του Αζερμπαϊτζάν ότι επιχείρησε να τροφοδοτήσει τις εντάσεις κατά τη διάρκεια των αιματηρών ταραχών στη Νέα Καληδονία, το γαλλικό υπερπόντιο έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ρωσία, Κίνα, Ιράν και MAGA στο επίκεντρο των καταγγελιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γάλλος υπουργός στις κινητοποιήσεις που έχουν συγκλονίσει τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες.

Μαθητές, φοιτητές και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν πραγματοποιήσει αποκλεισμούς σχολείων και μαζικές πορείες, διαμαρτυρόμενοι για τις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, τον υπερπληθυσμό στις σχολικές αίθουσες, την υποχρηματοδότηση και την υποβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Ο Μπαρό υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις αξιοποιήθηκαν από «εχθρικά αφηγήματα» που προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, καθώς και από κύκλους που συνδέονται με το αμερικανικό κίνημα MAGA («Make America Great Again»).

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση της Γαλλίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα, στην οποία αμειβόμενοι ή καθοδηγούμενοι παράγοντες επιρροής εκμεταλλεύονται τους μηχανισμούς των ψηφιακών πλατφορμών για τη μαζική διάδοση πολιτικών μηνυμάτων.

«Ο στόχος του Κρεμλίνου έχει διατυπωθεί ρητά: να βάλει τέλος στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας, προς όφελος ενός νέου αυταρχισμού», υποστήριξε.

«Και άλλοι παράγοντες συγκλίνουν προς αυτόν τον στόχο, επιδιώκοντας να υπαγορεύσουν στην Ευρώπη ποιες δημοκρατίες είναι “καλές” και ποιες “κακές”, ανάλογα με το εάν εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα», πρόσθεσε.

«Δεν ανεχόμαστε καμία ξένη παρέμβαση – Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας»

Η παρέμβαση του Γάλλου υπουργού πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ήταν «σαφές» πως η Ρωσία είχε παρέμβει στο δημοψήφισμα για το Brexit.

Ο Μπαρό ξεκαθάρισε ότι η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση επιχειρήσεων ξένης επιρροής, ιδιαίτερα ενόψει των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.

«Είμαστε αδιάλλακτοι, επειδή είναι σαφές για εμάς ότι αυτές οι ενέργειες υπονομεύουν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους», δήλωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, έστειλε μήνυμα προς όσους, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, επιχειρούν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

«Δεν ανεχόμαστε καμία ξένη παρέμβαση, από όπου κι αν προέρχεται. Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας».