Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ: Για το «2 στα 2» στο Λονδίνο η Ένωση

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Βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που θα επιδιώξει να «κεφαλαιοποιήσει» το αήττητο σερί και την εξαιρετική της κατάσταση, εναντίον της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη 2η αγωνιστική της League Phase.

Η Ένωση έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και παραμένει αήττητη σε Super League και Champions League, όπου αύριο (22:00 Magenta TV) αντιμετωπίζει τους Ουκρανούς του Αρντά Τουράν. Το ουδέτερο Λονδίνο και το «Στάμφορντ Μπριτζ» όπου έχει… εξοριστεί η Σαχτάρ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα της, σίγουρα αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, που ξεκίνησαν με νίκη (1-0 τη ΛΑΣΚ) στη διοργάνωση.

Η Σαχτάρ, υπό την καθοδήγηση του Αρντά, διαθέτει ταχύτητα και ποιότητα στην επιθετική της γραμμή, με τον Γκλέικερ Μεντόσα και τον Κάουα Ελίας να αποτελούν σημαντικές απειλές. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την εμπειρία της και να περιορίσει τους χώρους, αναζητώντας τις ευκαιρίες της μέσα από οργανωμένες επιθέσεις.

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Πιθανές ενδεκάδες:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τόμπιας, Μποντάρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον Γκόμες, Άλισον Σαντάνα, Οτσέρετκο, Ισάκε, Μεντόσα, Κάουα Ελίας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγιερ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς