Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ: Για το «2 στα 2» στο Λονδίνο η Ένωση

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Ένωση, αήττητη σε Super League και Champions League, επιδιώκει να «κεφαλαιοποιήσει» την εξαιρετική της κατάσταση και να πετύχει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.

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ΑΕΚ, ΛΑΣΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ επιδιώκει το «2 στα 2» στο Champions League, αντιμετωπίζοντας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη 2η αγωνιστική της League Phase στο Λονδίνο.
  • Η Ένωση παραμένει αήττητη σε Super League και Champions League, ενώ το ουδέτερο «Στάμφορντ Μπριτζ» αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
  • Η Σαχτάρ διαθέτει ταχύτητα και ποιότητα στην επίθεση, με την ΑΕΚ να επιδιώκει να περιορίσει τους χώρους και να αναζητήσει ευκαιρίες μέσα από οργανωμένες επιθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που θα επιδιώξει να «κεφαλαιοποιήσει» το αήττητο σερί και την εξαιρετική της κατάσταση, εναντίον της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη 2η αγωνιστική της League Phase.

Η Ένωση έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και παραμένει αήττητη σε Super League και Champions League, όπου αύριο (22:00 Magenta TV) αντιμετωπίζει τους Ουκρανούς του Αρντά Τουράν. Το ουδέτερο Λονδίνο και το «Στάμφορντ Μπριτζ» όπου έχει… εξοριστεί η Σαχτάρ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα της, σίγουρα αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, που ξεκίνησαν με νίκη (1-0 τη ΛΑΣΚ) στη διοργάνωση.

Η Σαχτάρ, υπό την καθοδήγηση του Αρντά, διαθέτει ταχύτητα και ποιότητα στην επιθετική της γραμμή, με τον Γκλέικερ Μεντόσα και τον Κάουα Ελίας να αποτελούν σημαντικές απειλές. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την εμπειρία της και να περιορίσει τους χώρους, αναζητώντας τις ευκαιρίες της μέσα από οργανωμένες επιθέσεις.

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Πιθανές ενδεκάδες:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τόμπιας, Μποντάρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον Γκόμες, Άλισον Σαντάνα, Οτσέρετκο, Ισάκε, Μεντόσα, Κάουα Ελίας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγιερ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς

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