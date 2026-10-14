Μεγάλη Χίμαιρα: Διεθνής αναγνώριση για τη σειρά της ΕΡΤ

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» της ΕΡΤ ταξιδεύει στις ΗΠΑ και σε νέες διεθνείς αγορές.

Η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ «Μεγάλη Χίμαιρα», η τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, διευρύνει τη διεθνή της απήχηση, με νέες πωλήσεις σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Η σειρά της ΕΡΤ εξασφάλισε συμφωνίες για την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Global Series Network (GSN) για το Walter Presents, στην Αυστραλία μέσω του SBS, στην Ιταλία μέσω του RAI, στην Ισπανία μέσω του RTVE, στην Ισλανδία μέσω του RÚV και στο Ισραήλ μέσω του HOT. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση έρχεται μετά την εντυπωσιακή υποδοχή της σειράς στην Ελλάδα, όπου το κοινό την ανέδειξε σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του ERTFLIX, με τα έξι επεισόδια να συγκεντρώνουν συνολικά περισσότερες από 5 εκατομμύρια θεάσεις.

Ως συμπαραγωγός της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, η ΕΡΤ στήριξε την τηλεοπτική μεταφορά ενός εμβληματικού έργου της ελληνικής λογοτεχνίας, ενώ με τις επερχόμενες διεθνείς συμπαραγωγές της συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική μυθοπλασία και να ενισχύει τις προοπτικές της για παρουσία πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που εκδόθηκε το 1953, η «Μεγάλη Χίμαιρα» εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1930 και αφηγείται την ιστορία της Μαρίνας, μιας νεαρής Ιταλίδας γοητευμένης από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Η ερωτική της σχέση με τον Έλληνα πλοιοκτήτη Γιάννη την οδηγεί στη Σύρο, όπου αναζητά μια νέα ζωή. Όταν, όμως, ερωτεύεται και τον αδελφό του, Μηνά, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια προσωπική τραγωδία, σε μια ιστορία που εξερευνά την επιθυμία, την ελευθερία και το τίμημα των επιλογών.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρίνας βρίσκεται η Fotini Peluso, τους δύο αδελφούς, Γιάννη και Μηνά, ενσαρκώνουν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Δημήτρης Κίτσος αντίστοιχα, ενώ η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη υποδύεται τη μητέρα τους, Ρεΐζαινα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης, υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα πρόσφατα Seoul International Drama Awards 2026, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, δημιουργός σειρών της ΕΡΤ, μεταξύ των οποίων «Η Παραλία» και «Το Παιδί», που έχουν επίσης αποκτήσει παρουσία σε αγορές του εξωτερικού.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, την ιταλική Mompracem και την Boo Productions, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Beta Film, η οποία έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή.