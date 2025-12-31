Μεγάλη Χίμαιρα: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της σειράς

Σύνοψη από το

  • Η τηλεοπτική μεταφορά της «Μεγάλης Χίμαιρας» του Καραγάτση αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της δημόσιας τηλεόρασης, με στόχο να συγκινήσει το ελληνικό κοινό και να εισέλθει δυναμικά στη διεθνή τηλεοπτική βιομηχανία.
  • Η ιστορία ακολουθεί τη Μαρίνα, μια Ιταλίδα που παντρεύεται και ακολουθεί τον άνδρα της στη Σύρα, όπου έρχεται αντιμέτωπη με ασφυκτικές κοινωνικές συμβάσεις και τραγικές συνέπειες.
  • Η «Μεγάλη Χίμαιρα», η μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή και ταυτόχρονα η πρώτη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, κάνει πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX. Από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, θα προβάλλεται και στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ.
Η τηλεοπτική μεταφορά της «Μεγάλης Χίμαιρας» του Καραγάτση αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της δημόσιας τηλεόρασης. Η σειρά έξι επεισοδίων με το εξαιρετικό καστ, τα απαιτητικά γυρίσματα σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και της Ιταλίας και την καλαίσθητη απόδοση της δεκαετίας του ’30, φιλοδοξεί να συγκινήσει το ελληνικό κοινό και να εισέλθει δυναμικά στο χώρο της διεθνούς τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Η ιστορία παρακολουθεί τη Μαρίνα, Γαλλίδα στο μυθιστόρημα, Ιταλίδα στο σίριαλ, που ερωτεύεται, παντρεύεται κι ακολουθεί τον άνδρα της στη Σύρα, στο πατρικό σπίτι της Επισκοπής. Εκεί ζει κάτω από τον βαρύ ίσκιο της πεθεράς της. Ο γάμος τους δεν θα είναι ανέφελος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ασφυκτικές κοινωνικές συμβάσεις. Το πάθος για τον αδελφό του συζύγου της και οι οικονομικές περιπέτειες θα έχουν τραγικές συνέπειες.

«Μεγάλη Χίμαιρα»: Πρεμιέρα μετά την αλλαγή του χρόνου στο ERTFLIX

Η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματους του Μ. Καραγάτση, σχεδιαζόταν αρκετά χρόνια αλλά έγινε πραγματικότητα μέσα στο 2025 σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη ως συμπαραγωγή της ΕΡΤ μετιςελληνικές εταιρείες Foss και Boo Productions, μίας ιταλικής εταιρεία παραγωγής και της γερμανικής εταιρείας διεθνών πωλήσεων και διανομής Beta Film.

Τα γυρίσματα έγιναν σε Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Αθήνα και στην Τεργέστη με εκτεταμένη χρήση τεχνολογίας VFX για την πειστική αναπαράσταση της εποχής του Μεσοπολέμου. Η επιλογή της νεαρής ελληνο-ιταλίδας Φωτεινής Πελούζο για τον ρόλο της Μαρίνας δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος. Δίπλα της, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο Δημήτρης Κίτσος δίνουν θαυμάσιες ερμηνείες στους κεντρικούς ρόλους της ιστορίας.

Την εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ποιότητα της «Μεγάλης Χίμαιρας», της μεγαλύτερης εγχώριας παραγωγής και ταυτόχρονα της πρώτης ευρωπαϊκής συμπαραγωγής στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, θα διαπιστώσει το κοινό την Πρωτοχρονιά, αφού τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς θα προβληθούν αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου στην πλατφόρμα του ΕRΤFLIX.

Από την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, και για πέντε Κυριακές θα προβάλλεται στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ.

