Κακοκαιρία στη Ρόδο: Έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε 6,5 ώρες – Ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα πάνω από το νησί – ΦΩΤΟ 

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη Ρόδο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και τον θάνατο ενός άνδρα στην παραλία των Στεγνών. Καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες, ενώ υπήρξε και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα πάνω από το νησί.

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Ρόδος, Κακοκαιρία
πηγή: dimokratiki.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττει τη Ρόδο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο νησί, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία των Στεγνών.
  • Στον σταθμό της Ρόδου έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε 6,5 περίπου ώρες, ενώ το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά από την αρχή της ημέρας.
  • Ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα καταγράφεται στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου, όπως αποτυπώθηκε από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12.

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Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πλήττει σήμερα τη Ρόδο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο νησί, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία των Στεγνών, στην περιοχή του Αρχάγγελου.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στον σταθμό της Ρόδου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά.

Ρόδος, Κακοκαιρία, Βροχή
Η βροχόπτωση που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της Ρόδου

Ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα πάνω από τη Ρόδο

Ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι περιοχές με ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12 στις 12:10. Οι περιοχές με ενισχυμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα σημειώνονται με πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Σ

την ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνονται οι κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Ρόδος, Κακοκαιρία, Βροχή
Νέφη και ηλεκτρική δραστηριότητα στις 12:10 της Τετάρτης 14/10, όπως αποτυπώθηκε από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12
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