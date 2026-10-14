Κακοκαιρία στη Ρόδο: Έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε 6,5 ώρες – Ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα πάνω από το νησί – ΦΩΤΟ 

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Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πλήττει σήμερα τη Ρόδο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο νησί, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία των Στεγνών, στην περιοχή του Αρχάγγελου.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στον σταθμό της Ρόδου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά.

Ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα πάνω από τη Ρόδο

Ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι περιοχές με ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12 στις 12:10. Οι περιοχές με ενισχυμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα σημειώνονται με πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Σ

την ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνονται οι κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.