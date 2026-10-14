Μέγαρα: Καρέ καρέ η δράση κακοποιών που άνοιγαν σπίτια, έκλεβαν καταλύτες οχημάτων και διέπρατταν απάτες – Βίντεο ντοκουμέντα

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες με θύματα ανυποψίαστους ηλικιωμένους, άνοιγε σπίτια και έκανε κλοπές καταλυτών από οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα οκτώ πρόσωπα, που έχουν ταυτοποιηθεί. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, με τα μέλη της να έχουν διαπράξει 78 απάτες, κλοπές και ληστείες και τη λεία τους να ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.

Το enikos.gr φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των μελών του κυκλώματος.

Στο πρώτο βίντεο, διακρίνεται ένα από τα μέλη της οργάνωσης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να εισβάλλει στην είσοδο μιας κατοικίας, πηδώντας την περίφραξη, και να προσπαθεί να ανοίξει την εξώπορτα ώστε να εισέλθουν και οι συνεργοί του. Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Ιούλιο, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι κακοποιοί έδρασαν μέρα μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος έκαναν διαρρήξεις κατοικιών κυρίως στις περιοχές της Ελευσίνας, της Μαγούλας, της Μάνδρας, της Νίκαιας, του Κερατσινίου και του Χαϊδαρίου, ενώ επέλεγαν να «χτυπούν» τα μεσημέρια ή τις βραδινές ώρες, την στιγμή που οι ένοικοι απουσίαζαν.

Σε άλλο βίντεο, καταγράφονται δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να επιχειρούν να κλέψουν τον καταλύτη ενός σταθμευμένου οχήματος. Κάποια στιγμή στο σημείο φτάνει και ένας τρίτος συνεργός. Η κλοπή έγινε ξημερώματα, τον περασμένο Ιανουάριο.

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται ένας δράστης να παραλαμβάνει μία σακούλα που ήταν αφημένη μπροστά από ένα αυτοκίνητο και να διαφεύγει τρέχοντας από το σημείο.

Ως προς τις απάτες που διέπρατταν, οι δράστες είτε προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή τους βοηθούς λογιστών, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν τιμαλφή και χρήματα σε σακούλες, και στη συνέχεια εμφανίζονταν οι «εισπράκτορες» του κυκλώματος, άρπαζαν τα πολύτιμα αντικείμενα και γίνονταν καπνός.

Η δράση τους εκτεινόταν στην Αττική αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ ως βάση τους χρησιμοποιούσαν ένα κτίριο που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια, όπου λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης.

Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι αφού αφαιρούσαν τα τιμαλφή και τα χρήματα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως δήθεν αστυνομικοί στα θύματά τους, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί. Με αυτόν τον τρόπο παραπλανούσαν για άλλη μια φορά τα θύματά τους, επιδιώκοντας να μειώσουν τις πιθανότητες να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στις αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από ευρεία και στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 10-10-2026, 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ηλικίας 38, 36, 35, 27, 25 και 24 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 8 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές και απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από τη ενδελεχή προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Ιανουάριο του 2026 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και διακεκριμένων κλοπών και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς την πολυεπίπεδη εγκληματική δράση της οργάνωσης, αυτή χωρίζεται σε 3 κατηγορίες:

Μεθοδολογία 1ης δράσης: Απάτες

Η πρώτη εγκληματική δράση της οργάνωσης χαρακτηρίζεται από οργανωμένη και συστηματική εξαπάτηση πολιτών, με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών που πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και εκείνων που αναλάμβαναν την παραλαβή των χρηματικών ποσών ή των τιμαλφών.

Η δράση εκτεινόταν στην Αττική αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας και είχε ως βάση επιχειρησιακού συντονισμού την περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης.

Ορισμένα μέλη πραγματοποιούσαν τις αρχικές κλήσεις προς υποψήφια θύματα και αξιολογούσαν την ανταπόκρισή τους, ενώ στη συνέχεια οι κατάλληλοι στόχοι παραπέμπονταν σε κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε την περαιτέρω επικοινωνία και την ολοκλήρωση της απάτης.

Οι τηλεφωνητές χρησιμοποιούσαν ψευδείς ιδιότητες, όπως υπαλλήλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστών, φοροτεχνικών ή αστυνομικών, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και να τα οδηγήσουν στην παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών.

Η επικοινωνία και ο συντονισμός των εμπλεκομένων υποστηρίζονταν από τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για επιχειρησιακούς σκοπούς.

Σενάριο Α’: Προσποίηση υπαλλήλων εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς περί προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας τους, όπως αυξημένη κατανάλωση ρεύματος, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή πιθανή ρευματοκλοπή. Με την επίκληση επικείμενης διακοπής ηλεκτροδότησης και επιβολής προστίμου, επιχειρούσαν να προκαλέσουν ανησυχία και να πείσουν τα θύματα ότι απαιτούνταν άμεσες ενέργειες.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα έδιναν οδηγίες στα θύματα για υποτιθέμενους ελέγχους στο εσωτερικό των κατοικιών τους.

Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της αποτροπής κινδύνου πυρκαγιάς ή βλάβης από υποτιθέμενη ηλεκτρική υπερφόρτωση, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή σε συγκεκριμένο σημείο της κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα μέλη της ομάδας συνεργάζονταν με τους «εισπράκτορες», οι οποίοι μετέβαιναν στον χώρο και αφαιρούσαν τα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση και την προσωρινή απασχόληση των θυμάτων.

Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τις συνθήκες της πράξης.

Σενάριο Β’: Προσποίηση λογιστών

Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα μέλη της ομάδας των τηλεφωνητών προσποιούνταν τους βοηθούς λογιστών, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.

Στη συνέχεια, ενημέρωναν τα θύματα για την υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είχε προσωρινά ανασταλεί κατόπιν δικών τους ενεργειών.

Ως αιτιολογία προέβαλλαν την ύπαρξη αντικειμένου αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, ενώ παράλληλα συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των θυμάτων.

Ακολούθως, επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων προστίμων για την κατοχή αδήλωτων τιμαλφών, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, με το πρόσχημα ότι αυτά έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε σχετικό σύστημα.

Κατόπιν συνεννόησης με τα θύματα, ο «εισπράκτορας» μετέβαινε στο συμφωνημένο σημείο και παραλάμβανε τα τιμαλφή.

Μεθοδολογία 2ης δράσης: Κλοπές κατοικιών

Στο πλαίσιο της δεύτερης εγκληματικής δράσης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν συστηματικές διαρρήξεις κατοικιών κυρίως στις περιοχές της Ελευσίνας, της Μαγούλας, της Μάνδρας, της Νίκαιας, του Κερατσινίου και του Χαϊδαρίου.

Η επιλογή των κατοικιών πραγματοποιούνταν, κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού προηγουμένως εξακριβωνόταν η απουσία των ενοίκων.

Για τη μετάβασή τους στους στόχους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αποκτηθεί για την υποστήριξη της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούσαν σε αυτά κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά την τέλεση των διαρρήξεων οι δράστες λάμβαναν μέτρα κάλυψης των χαρακτηριστικών τους. Παράλληλα, η δράση τους υποστηριζόταν από συνεργούς που αναλάμβαναν την οδήγηση και την επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου, διατηρώντας επικοινωνία με τα άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό των κατοικιών, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενη εμφάνιση ενοίκων ή αστυνομικών δυνάμεων.

Για τον μεταξύ τους συντονισμό χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στα στοιχεία τρίτων προσώπων ενώ απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού των κατοικιών.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη της ομάδας έρχονταν αντιμέτωπα με τους ένοικους, δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν απειλές για να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους και τη διατήρηση των αφαιρεθέντων αντικειμένων.

Μεθοδολογία 3ης δράσης: Κλοπές καταλυτών οχημάτων

Η τρίτη εγκληματική δράση στόχευε στην αφαίρεση καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.

Κατά την τέλεση των κλοπών, οι δράστες προσέγγιζαν τα οχήματα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ενώ άλλο μέλος αναλάμβανε την οδήγηση και την επιτήρηση του χώρου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν και ληστεία όπου αφαίρεσαν από άνδρα, με χρήση βίας, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Η έφοδος της ΕΛΑΣ και τα ευρήματα

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η έφοδος πάνοπλων αστυνομικών της ΕΛΑΣ σε σπίτι μέλους του κυκλώματος.

Μετά από έρευνες στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος «επιχειρησιακών» συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM,

πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών,

σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων,

θρησκευτική εικόνα,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των πράξεων,

2 πιεσόμετρα,

λεπίδες σπαθοσέγας,

παιχνιδομηχανή,

26 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 2.915 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7 αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών σε περιοχές της Αττικής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των 350.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.