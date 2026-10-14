Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με ρητή δικάσιμο ο 17χρονος που καταγγέλθηκε από συμμαθητή του – Τον ξυλοκόπησε και τον απείλησε με βίντεο για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο

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Στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του για επίθεση σε βάρος του μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του ανηλίκου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κλοπή, από κοινού. Μετά την απολογία του στην αρμόδια εισαγγελέα, ορίστηκε ρητή δικάσιμος για το τέλος του έτους και αφέθηκε ελεύθερος.

Η καταγγελία για την επίθεση στο σχολείο

Σύμφωνα με την καταγγελία του μαθητή, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων εντός του σχολικού συγκροτήματος στην Καλαμαριά.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενοι τον χτύπησαν, ενώ παράλληλα κατέγραφαν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.

Η υπόθεση έφτασε στις αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία του παθόντα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Οι διαφορές για το σχολικό συμβούλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κίνητρο που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο μαθητής, το επεισόδιο συνδέεται με ενδοσχολικές διαφορές και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή του στο σχολικό συμβούλιο.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, τα άτομα που του επιτέθηκαν απαιτούσαν να παραιτηθεί από τη θέση του στο συμβούλιο.

Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι υπόλοιποι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες για τον ξυλοδαρμό, τη βιντεοσκόπηση και την αφαίρεση του προσωπικού αντικειμένου.