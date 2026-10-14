Κακοκαιρία: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στα Στεγνά της Ρόδου – Εικόνες «Αποκάλυψης» στο νησί

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Νεκρός είναι ο άνδρας που εντοπίστηκε νωρίτερα δίχως τις αισθήσεις του στην παραλία των Στεγνών, στην περιοχή του Αρχάγγελου στην Ρόδο, η οποία πλήττεται από την κακοκαιρία που «σαρώνει» το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε καλαμιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας dimokratiki.gr o νεκρός ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, γεννημένος το 1964. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν συνολικά στη θάλασσα. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα σε ένα από αυτά και δεν πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο.

Δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι.

Το Λιμενικό ερευνά τη γύρω θαλάσσια περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (14/10) είχε εκδοθεί μήνυμα 112 περιορισμού των μετακινήσεων για το νησί της Ρόδου.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου. Το ίδιο συνέβη στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, όπου δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Στον Αρχάγγελο, τα ορμητικά νερά χειμάρρου παρέσυραν ένα αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες.

Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι

Κλειστός παραμένει ο δρόμος Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας». Εκεί έπεσε μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν επίσης:

στην εθνική οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο

στον δρόμο από την Αρχίπολη προς τα Κολύμπια

στον Αρχάγγελο

στην περιοχή της Παναγιάς Τσαμπίκας

Εγκλωβισμοί οδηγών

Στ’ Ασγούρου μια γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική. Στην οδό Ατταβύρου στο Ροδίνι εγκλωβίστηκε ένας οδηγός, όταν τα νερά του ποταμού παρέσυραν το όχημά του. Και οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Προβλήματα μέσα στην πόλη

Στην πόλη της Ρόδου η συσσώρευση νερών δημιούργησε προβλήματα σε περιοχές όπως η Ψαροπούλα, όπου έσπευσαν συνεργεία του Δήμου και η Αστυνομία. Υπάρχουν πληροφορίες και για πλημμυρισμένα υπόγεια στο Φαληράκι και στα Αφάντου.

Σταμάτησαν τα λεωφορεία, έκλεισαν αρχαιολογικοί χώροι

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης διακόπηκαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας μέσα στην πόλη της Ρόδου. Διακόπηκαν επίσης τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και προς το Φαληράκι.

Λόγω των πολύ επικίνδυνων φαινομένων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας ο αρχαιολογικός χώρος των Αρχαίων Νεωρίων και οι Μεσαιωνικοί Κήποι του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

Κεραυνός χτύπησε και τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, χωρίς να καταγραφούν περαιτέρω προβλήματα.

Υδροστρόβιλος στον ορίζοντα

Τα έντονα φαινόμενα έφεραν και έναν εντυπωσιακό, τεράστιο υδροστρόβιλο, που καταγράφηκε σε βίντεο.

Να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, σε επικοινωνία του με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί.

Ο δήμαρχος έθεσε το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο και αναμένεται η σχετική απόφαση καθώς έγινε δεκτό λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Νωρίτερα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας. Τα φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας είναι έντονα και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

Βλέπουμε οχήματα να κινούνται σε δρόμους που έχουν κλείσει, να επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού, παρά τις οδηγίες που έχουμε ήδη δώσει.

Ζητώ από όλους:

Να αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

Να μην επιχειρήσετε να περάσετε με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από κλειστά σημεία.

Να απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και χαμηλά σημεία.

Να ακολουθείτε αποκλειστικά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.

Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Για έκτακτες ανάγκες, καλέστε στο 112