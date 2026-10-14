Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με 39 πυραύλους και 128 drones – Τρεις νεκροί, 20 τραυματίες και φλόγες στο Λουτσκ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στη δυτική Ουκρανία, το πρωί της Τετάρτης (14/10). Στο Λουτσκ, συντρίμμια ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη και ζημιές σε πολυκατοικία, ενώ στο Ρίβνε τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 39 πυραύλους και 128 drones εναντίον της Ουκρανίας.

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Πυροσβέστες επιχειρούν σε εγκατάσταση αποθήκευσης στο Λουτσκ της Ουκρανίας, μετά τη ρωσική επίθεση της 14ης Οκτωβρίου 2026. Η πτώση συντριμμιών drone προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. (Πηγή: Ρομάν Ρομανιούκ / Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Βολίν)
Πυροσβέστες επιχειρούν σε εγκατάσταση αποθήκευσης στο Λουτσκ της Ουκρανίας, μετά τη ρωσική επίθεση της 14ης Οκτωβρίου 2026. Η πτώση συντριμμιών drone προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. (Πηγή: Ρομάν Ρομανιούκ / Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Βολίν)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στη δυτική Ουκρανία, με το Λουτσκ να πλήττεται σοβαρά από πυρκαγιά σε αποθήκη.
  • Στο γειτονικό Ρίβνε, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και αυτοκίνητα.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 39 πυραύλους διαφόρων τύπων και 128 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να εξουδετερώνει τους περισσότερους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στη δυτική Ουκρανία, το πρωί της Τετάρτης (14/10). Στο Λουτσκ, συντρίμμια ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, αφήνοντας πίσω τους τρεις νεκρούς, ενώ ζημιές υπέστη και εννιαώροφη πολυκατοικία. Στο γειτονικό Ρίβνε, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν τις περιφέρειες Βολίν και Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τις κύριες γραμμές του μετώπου.

Ο περιφερειάρχης της Βολίν, Ρομάν Ρομανιούκ, ανακοίνωσε ότι στο Λουτσκ σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν συνολικά 12, έπειτα από την πτώση συντριμμιών ρωσικού drone σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η σοβαρότερη καταστροφή σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της εταιρείας Eurogroup, όπου ξέσπασε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ένας τρίτος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό.

Σε διαφορετικό σημείο του Λουτσκ, συντρίμμια drone προκάλεσαν ζημιές σε εννιαώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Σπασμένα τζάμια, συντρίμμια και εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό κατοικίας στο Λουτσκ, μετά την πτώση συντριμμιών ρωσικού drone, στις 14 Οκτωβρίου 2026. Από την επίθεση υπέστη ζημιές και εννιαώροφη πολυκατοικία της πόλης, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. (Πηγή: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας)
Σπασμένα τζάμια, συντρίμμια και εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό κατοικίας στο Λουτσκ, μετά την πτώση συντριμμιών ρωσικού drone, στις 14 Οκτωβρίου 2026. Από την επίθεση υπέστη ζημιές και εννιαώροφη πολυκατοικία της πόλης, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. (Πηγή: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας)

Οκτώ τραυματίες στο Ρίβνε – Ζημιές σε κατοικίες και αυτοκίνητα

Στο Ρίβνε, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, ρωσικό drone έπεσε μέσα στην πόλη, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους. Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί που γεννήθηκε το 2012.

Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές στις στέγες δύο κατοικιών, σε παράθυρα κτιρίων και σε τέσσερα αυτοκίνητα.

Η ένταση των ρωσικών επιδρομών αποτυπώνεται και στις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις αεροπορικού κινδύνου. Μόνο στην περιφέρεια Βολίν, οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν έξι φορές από τα μεσάνυχτα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών στόχων.

Αστυνομικός δίπλα σε όχημα της Πυροσβεστικής στο Λουτσκ της δυτικής Ουκρανίας, μετά τη ρωσική επίθεση με drones, την Τετάρτη (14/10). Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων. (Πηγή: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας)
Αστυνομικός δίπλα σε όχημα της Πυροσβεστικής στο Λουτσκ της δυτικής Ουκρανίας, μετά τη ρωσική επίθεση με drones, την Τετάρτη (14/10). Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων. (Πηγή: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας)

Ζελένσκι: 39 πύραυλοι και 128 drones εναντίον της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 39 πυραύλους διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων των Iskander-M, KN-23, S-400, Zircon και Onyx.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τις ρωσικές περιφέρειες Κουρσκ, Μπριάνσκ, Βορόνεζ και Ροστόφ. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν 128 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, εκ των οποίων τα 77 ήταν αεριωθούμενα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξουδετερώθηκαν τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι και 115 ρωσικά drones.

Διαδοχικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία – 25 τραυματίες σε πανεπιστήμιο

Οι επιθέσεις της Τετάρτης σημειώθηκαν έπειτα από ένα ακόμη εικοσιτετράωρο ρωσικών βομβαρδισμών σε περιοχές της δυτικής Ουκρανίας.

Την Τρίτη (13/10), ρωσικό drone έπληξε πανεπιστημιακό κτίριο στο Ρίβνε, προκαλώντας τον τραυματισμό 25 ανθρώπων, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Λβιβ, οι ρωσικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων κατά το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.

Τα διαδοχικά πλήγματα αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη απειλή για τις πόλεις της δυτικής Ουκρανίας, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις κύριες γραμμές των πολεμικών επιχειρήσεων.

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