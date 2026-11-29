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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «σοκαρισμένος και θλιμμένος» για το θάνατο δύο εργαζομένων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) από χτύπημα του ισραηλινού στρατού, ο οποίος τους κατηγόρησε πως ήταν «τρομοκράτες» της Χαμάς.

«Ο γενικός γραμματέας είναι σοκαρισμένος και θλιμμένος», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΗΕ. «Όλα τα μέρη οφείλουν να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης να προστατεύουν τα νοσοκομεία, τις κλινικές, το ιατρικό προσωπικό και τους εργαζόμενους των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Κάθε παραβίαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και οι υπεύθυνοι οφείλουν να λογοδοτούν για τις πράξεις τους», προστίθεται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατήγγειλε επίσης αυτό το πλήγμα στο παλαιστινιακό έδαφος, που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου και όπου το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη τον Οκτώβριο 2025.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και εξοργισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, που ήταν και οι δύο φύλακες, από ισραηλινό πλήγμα εναντίον μιας από τις κλινικές μας στη Γάζα», αντέδρασαν μέσω του X οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι καταγράφουν, έπειτα απ’ αυτούς τους δύο θανάτους, 17 εργαζομένους τους που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Λωρίδα της Γάζας

«Οι εγκαταστάσεις μας έφεραν ευκρινή σήμανση με λογότυπα των MSF και η τοποθεσία τους είχε κοινοποιηθεί στον ισραηλινό στρατό και του ήταν γνωστή», πρόσθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο μέσω του Telegram ότι «έπληξαν και εξόντωσαν στην πόλη της Γάζας δύο τρομοκράτες οι οποίοι απασχολούνταν επίσης από τη διεθνή οργάνωση MSF» και «εργάζονταν ως φύλακες σε μια κλινική», την οποία διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τους Άχμαντ Αμπού Χασίρα και Μοάζ Σομπχ και ο τελευταίος εμφανίζεται ως ο διοικητής μιας μονάδας πυροβολικού του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Η Παλαιστίνια πρεσβευτής στη Γαλλία, Χάλα Αμπού Χασίρα, ανέφερε μέσω του X ότι ο πρώτος ήταν εξάδελφός της, 25 ετών, και «δολοφονήθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό της κλινικής των MSF-Βελγίου, στην οποία εργαζόταν».

«Ούτε οι ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις ούτε οι κλινικές ούτε το προσωπικό τους γλιτώνουν από την ισραηλινή βαρβαρότητα», κατήγγειλε.

«Έγινε στόχος ενώ ασκούσε το επάγγελμά του»

Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζονται δακρυσμένοι συγγενείς γύρω από τη σορό του νέου άνδρα, η νεκρική πομπή του οποίου, μαζί με εκείνη του άλλου εργαζομένου των MSF, πέρασε μέσα από τους δρόμους της Γάζας.

«Ήταν ένας άοπλος άμαχος, χωρίς καμιά σχέση με πολιτική παράταξη ή στρατιωτική οργάνωση της λωρίδας της Γάζας. Έγινε στόχος ενώ ασκούσε το επάγγελμά του», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους συγγενείς του, ο οποίος ονομάζεται επίσης Άχμαντ Αμπού Χασίρα.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να βάλει τέλος σ’ αυτή τη συνεχιζόμενη εγκληματικότητα, στις καθημερινές δολοφονίες και στην αιματοχυσία», πρόσθεσε.

«Οι επιθέσεις εναντίον υγεινομικών εγκαταστάσεων, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ανθρωπιστικού προσωπικού στη Γάζα είναι αποτρόπαιες και απαράδεκτες», κατήγγειλε μέσω του X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το πλήγμα του δεν είχε στόχο νοσοκομείο και δεν προκάλεσε ζημιές σε καμιά ιατρική υποδομή.