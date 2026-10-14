Περιστέρι: Nέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη δράση της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της – Το ψυχρό βλέμμα στην κρυφή κάμερα

Τέσσερα καινούργια βίντεο έρχονται σήμερα στη δημοσιότητα και αφορούν την πολύβουη υπόθεση της γυναίκας που εμφανίζεται να δηλητηρίαζε συστηματικά και μεθοδικά με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της στο Περιστέρι.

Τα βίντεο δείχνουν την παράνομη είσοδο της 41χρονης στο σπίτι του στρατιωτικού γιατρού και εν συνεχεία να ανάβει το φως στην κουζίνα αφού πρώτα έχει ανοίξει τα ντουλάπια και βγάζει μία ετικέτα από ένα βαζάκι. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ένα βλέμμα που ρίχνει εκεί που βρίσκεται κρυμμένη η κάμερα ασφαλείας. Η ματιά της “καρφώνεται” εκεί για ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσει την πράξη της.

Τα βίντεο-ντοκουμέντα

Στο πρώτο βίντεο διακρίνεται τη γυναίκα με σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια στην κουζίνα, έχοντας ανοικτό ένα ντουλάπι και με το φως αναμμένο. Εν συνεχεία το φως σβήνει και τότε η ματιά της 41χρονης “παγώνει” εκεί που είναι η κάμερα. Συνεχίζει όμως απτόητη.

Εν συνεχεία το φως ανάβει ξανά, με τη γυναίκα να μεταφέρει κάτι από τον πάγκο και μετά να κλείνει το ντουλάπι, ενώ κάτι κρατά στα χέρια της. Πρόκειται πιθανά για μπουκάλια με νερό, τα οποία παίρνει μαζί της, εκτός της κουζίνας.

Αυτό γίνεται αντιληπτό, διότι χάνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται και χάνεται ξανά, χωρίς να είναι απολύτως σαφές τι κάνει και που βρίσκεται όσο δεν τη βλέπει η κάμερα. Δύο φορές όμως, πηγαίνει στα μπουκάλια νερό που είναι στον πάγκο.

Σε ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι νωρίτερα από το προηγούμενο, βλέπουμε την κουζίνα στο σκοτάδι. Η 41χρονη ανοίγει τα ντουλάπια της κουζίνας και παίρνει, πάντα στο σκοτάδι, κάποιο βαζάκι από ένα ντουλάπι και από αυτό αφαιρεί την ετικέτα ή την ταινία ασφαλείας. Συνεχίζει να ψάχνει τα ντουλάπια και μετά είναι η στιγμή που ανάβει το φως.

Η είσοδος στο διαμέρισμα του γιατρού

Τρίτο βίντεο έχει αποτυπώσει την “εισβολή” της 41χρονης στο διαμέρισμα. Από την είσοδό της εικάζεται ότι δεν έχει παραβιάσει την πόρτα σαν σε διάρρηξη. Επιπλέον, ο στρατιωτικός γιατρός έχει αναφέρει ότι δεν είχε αντικλείδι ούτε δεύτερα κλειδιά. Άρα παραμένει ερώτημα το πώς μπήκε.

Φαίνεται πάντως να βεβαιώνεται ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά, ενώ προχωρά στο εσωτερικό της οικίας.

Στο τελευταίο οπτικό υλικό φαίνεται η 41χρονη να φεύγει από το διαμέρισμα.

Συγγενής του γιατρού καταγγέλλει την οικογένεια της 41χρονης – «Ο πατέρας της του έσκαγε τα λάστιχα»

Παράλληλα με τα τέσσερα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, γνωστοποιείται και μία καταγγελία – μαρτυρία συγγενή του γιατρού ο οποίος εμπλέκει και τους γονείς της 41χρονης, καθώς υποστηρίζει ότι ο πατέρας της είχε σκάσει τα λάστιχα του ΙΧ του στρατιωτικού γιατρού.

Τη μαρτυρία φέρνει στο φως ο ANT1 και η εκπομπή “Αποκαλύψεις”, στην οποία μίλησε ο συγγενής.

«Σε πολλές περιπτώσεις οι συναντήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που διέμεναν στην Κύμη, (η πρώην σύζυγός και οι γονείς της), επειδή αυτός μετέφερε στο σημείο συνάντησης, στην παιδική χαρά με το αμάξι, απειλούσε πάντα τον γιατρό η όποιον άλλον τον συνόδευε, να φυλάει το αμάξι για να μην κάνει δολιοφθορά και τον απειλούσε και με σκεπάρνι, συγκεκριμένα τότε και με αγροτικά εργαλεία, ότι θα σας σκοτώσω ή θα δείτε τι θα πάθετε και σίγουρα υπάρχουν μαρτυρίες και από το χωριό. Αυτό συγκεκριμένα έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, τώρα πριν δυο μήνες.»

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου της εκπομπής, “γιατί απειλούσε”, ο συγγενής του γιατρού απάντησε: «Γιατί όταν είδε και κάποιον άλλον μαζί του θα είπε, δεν μπορούμε να του σκάσουμε τα λάστιχα, τον φυλάνε, οπότε εξαγριώθηκε. Μία εντελώς αρρωστημένη κατάσταση μπροστά στο παιδί του, μπροστά στο εγγόνι του, μπροστά στην κόρη του. Το θέμα με τα λάστιχα είχε καταντήσει ανέκδοτο. Αυτό πρέπει να έχει κανένα χρόνο που γίνεται η ιστορία. (Η πρώην σύζυγός του) δεν του την έστηνε σπίτι του. Του την έστηνε στην προγραμματισμένη συνάντηση που πήγαινε αυτός δυο ώρες να δει το παιδί, παρουσία αυτής, οπότε ο πατέρας της έβρισκε ευκαιρία και του έσκαγε τα λάστιχα.

Μετά άρχισε (ο γιατρός) να παρκάρει πολύ μακριά, τύπου 20 λεπτά, μια ώρα περπάτημα. Πάλι αυτός, (ο πατέρας της 41χρονης) γύρναγε όλα τα τετράγωνα, αναγνώριζε το αμάξι και ξανά τα ίδια και ουσιαστικά είχε καταλήξει (το θύμα) να το βάζει σε κλειστό πάρκινγκ για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει το κεφάλι του ήσυχο.

Το σύστημα που χρησιμοποιούσε (ο πατέρας της γυναίκας) είναι ότι έπαιρνε ένα κομμάτι ξύλο, κάρφωνε δυο, τρεις πρόκες και το έχωνε πίσω από τη ρόδα. Με το που ξεκίναγε το αμάξι αυτό καρφωνόταν πάνω, μετά οδηγώντας το αμάξι το ξύλο έσπαγε από την πίεση της ρόδας και έμεναν καρφωμένες οι πρόκες στο λάστιχο. Το είχαμε επιδιορθώσει το λάστιχο και ο … του έλεγε, “που έχετε μπλέξει; Γιατί έρχεσαι κάθε εβδομάδα να σου φτιάξουμε τα λάστιχα;»

“Άρρωστη” και η μητέρα του γιατρού από ατροπίνη

Εκτός στοχοποίησης δεν έμεινε ούτε η μητέρα του γιατρού, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με τον στενό συγγενή του γιατρού, κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, καθώς νοσηλεύτηκε μα τα ίδια συμπτώματα εξαιτίας του νερού που είχε καταναλώσει στο σπίτι του.

«Τον Ιούλιο πλέον ο γιατρός είχε παραιτηθεί από το παιδί, παραιτήθηκε σχετικά άμεσα, μετά τα 2, 3 πρώτα επεισόδια παραιτήθηκε, γιατί μετά έπαθε και η μητέρα συγχρόνως, οπότε δεν είχε και κάποιον άνθρωπο να τον υποστηρίξει. Η μητέρα του το έπαθε επειδή ήπιε και αυτή νερό, στις επισκέψεις που έκανε. Ήπιε από το νερό και νοσηλεύτηκε μία ή δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, με τα ίδια ακριβώς συμπτώματα.

Δηλαδή, ξεκίνησε και αυτή με ξηροστομία, μετά είπα δεν αισθάνομαι καλά και τέτοια και αυτή, επειδή είναι πιο αδύναμος χαρακτήρας και μεγαλύτερη ηλικία το εκδήλωσε πολύ πολύ πιο βαριά. Δηλαδή, έλεγαν στο Νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να τη συγκρατήσουν, δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά, ήταν μια γυναίκα σχιζοφρενής.

Στη μεγάλη κρίση, ήταν στο σπίτι μόνος του, αυτή είχε μπει και είχε βάλει, είχε κάνει το ίδιο που έκανε και προχτές το βράδυ και ουσιαστικά δεν έκανε επιχείρηση έξω να τον δηλητηριάσει, μπούκαρε στο σπίτι, δεν ξέρω πόσες φορές έχει μπει πραγματικά. Αυτή ξεκίνησε να προσπαθεί να δράσει εκτός.

Από πέρυσι τον Δεκέμβριο μετακόμισε οριστικά ο γιατρός με τους γονείς, οπότε ουσιαστικά ήταν καλά μέχρι τον Ιούλιο. Δεν είχε παρουσιάσει ποτέ τίποτα, ούτε το παραμικρό σύμπτωμα και τον Ιούλιο, πριν τρεις μήνες βγαίνουν για φαγητό και ξαναπαθαίνει επεισόδιο, μετά έξι με επτά μήνες ας πούμε.