Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Καμία συνεργασία με ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – Στο ΜέΡΑ25 μιλάμε με όσους συμφωνούν με την ανάγκη «Επανάκτησης»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, o γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας, μεταξύ άλλων για την ενεργειακή κρίση, καθώς και για το ενδεχόμενο προεκλογικών και μετεκλογικών συνεργασιών.

«Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική, η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος πετρελαιάς και μου πει ότι ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάσω κι εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση 10%, εξαιτίας των εφοδιαστικών αλυσίδων που έσπασαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία ή τώρα του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε, αντί να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο, όταν αυξάνουν τα κέρδη τους, κάνοντας την κρίση, ευκαιρία. Δεν επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χονδρική» τόνισε ο κ. Βαρουφάκης.

Τι είπε για το επίδομα θέρμανσης

Σχετικά με το επίδομα θέρμανσης είπε: «Χρειάζεται επίδομα στον βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Σε αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κ. Γκίλφοϊλ, την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο, εγκληματικό στο Ιράν που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας».

«Εμείς στο ΜέΡΑ25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην αντλία που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας, και η αύξηση του κόστους της ενέργειας, που δεν μπορεί να αποφευχθεί γιατί έρχεται απ’ έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται, το ελληνικό δημόσιο να επιδοτεί τους ολιγάρχες, οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης, την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς, είναι απαράδεκτo» πρόσθεσε ο κ. Βαρουφάκης.

Πυρά κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Απαντώντας σε ερώτημα ακροατή για το τι θα έκανε ο ίδιος, εάν δηλαδή θα έκλεινε τα διυλιστήρια, όπως έκλεισε τις τράπεζες, είπε: «Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες. Τις τράπεζες έκλεισε ο κ. Ντράγκι για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνουν τα σπίτια, που έχεις τους ολιγάρχες να σε λεηλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Έχουμε μία Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε.; Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει η αύξηση της λιανικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής;».

Σχετικά, με την υψηλή κρατική φορολογία , είπε ότι είναι επιβεβλημένη από το τρίτο μνημόνιο. «Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Ντράγκι μας έκλεισε τις τράπεζες, για να μας επιβάλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία».

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΦΚ, ανέφερε: «Καλά κάνουν, αλλά πού ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, για να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Όπως και ο κ. Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεονάσμα, το οποίο σημαίνει υπερ-έλλειμμα δικό μας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεονάσμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερ-έλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Τι θα έκανε το ΜέΡΑ25

«Ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜέΡΑ25, τον Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε κόμμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν, ακόμα και πλούσιοι του Κολωνακίου είχαν μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο – αυτό το μεταμνημόνιο που για εμάς ήταν το τέταρτο μνημόνιο- φαινόταν ότι πηγαίνουμε σε μία κατάσταση διχοτόμησης της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα έβγαζε πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα.

Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λεηλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε δύο εταιρείες, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων, ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο που είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι σε αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια και να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιρειών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων, αλλιώς δεν έχουμε κράτος, αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική» συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης.

Απαντώντας σε άλλο ερώτημα ακροατή γιατί δεν κάνει rebranding, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε: «Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω όχι rebranding, αλλά να μπορώ να έχω την ευκαιρία να καταθέτω την άποψή μου γιατί το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως ΜέΡΑ25 και εγώ προσωπικά είναι ότι μιλούσαν όλοι για εμάς χωρίς εμάς. Ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και δύο-τρεις ολιγάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει».

Το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ερωτηθείς γιατί το ΜέΡΑ25 δεν συνεργάζεται ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, φέρνοντας το παράδειγμα της Πλεύσης Ελευθερίας, απάντησε: «Δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κ. Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί και αλάτι με κάποιον, έστω και για πέντε λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφομαι με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων, με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2021, εν μέσω πανδημίας, στο ΜέΡΑ25, που ήταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτό, πέραν της ΝΔ, επειδή τότε είχαμε και την απλή αναλογική, και είχαμε και μια υποχρέωση να το κάνουμε, δεδομένου ότι σεβόμαστε την ιδέα της απλής αναλογικής. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε, αλλά πριν φτάσουμε στη συνεργασία, να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα της χώρας, που την καθιστούν μη βιώσιμη, και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα, το οποίο δημοσίευσε στο The Press Project, εκτενέστατη απάντηση, για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να “συν-βρεθεί” με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας».

Σχετικά με τη Νέα Αριστερά, τόνισε στο Μέρα25 δεν ενδιαφέρονται για μεταγραφές, καθώς θεωρούν ότι «είναι το τέλος της οποιασδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης». «Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το είχε από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασσελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθη, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίτσης και η κ. Αχτσιόγλου να φύγουν, τώρα πηγαίνουν στην ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα. Έχεις τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός και σε προσωπικό επίπεδο μάλιστα τον συμπαθώ. Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στη Νέα Αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, ακόμα υπουργούς, με τη βούλα των οποίων έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, προχώρησε η υπογραφή όλων αυτών των φορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων. Με αυτούς εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε, είναι πρόβλημα τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος. Εμείς στο ΜέΡΑ25, κατεβαίνουμε ως ΜέΡΑ25- Ενωτική Αριστερά, μιλάμε με όλους όσοι συμφωνούν με την ανάγκη επανάκτησης και προχωράμε».

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ ή την ΕΛΑΣ, υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρος για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015 τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο κ. Τσίπρας, στο προεδρικό μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, έδωσαν το τρένο σε μια πτωχευμένη ιταλική εταιρεία για να παραμείνει υποανάπτυκτο, έδωσαν τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, σε εταιρείες οι οποίες απομυζούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στα Cayman Islands, έφτιαξαν ουσιαστικά μαζί, αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, δηλαδή ένα εκατομμύριο ακίνητα στο σφυρί για να βγουν 60-80 δισεκατομμύρια, και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε; Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κ. Μητσοτάκη. Έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους επί της ουσίας…».

«Είναι πολύ μικρές διαφορές, γιατί ο κ. Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια; Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα και τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κόντρα σ’ αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ;» κατέληξε ο κ. Βαρουφάκης.