Σε μια πολύ προσωπική συζήτηση εξελίχθηκε η συνέντευξη της Αθηνάς Οικονομάκου στο νέο τεύχος του περιοδικού Instyle και την δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Μέσα σε πολλά, δε, η όμορφη ηθοποιός μίλησε για τα πατριαρχικά στερεότυπα που ‘χει συναντήσει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο αλλά και για την βοήθεια που έλαβε από την ψυχοθεραπεία.

“Δεν άφησα κάποιες συμπεριφορές να με καθορίσουν”

“ Ήρθες αντιμέτωπη ποτέ με πατριαρχικά στερεότυπα σε αυτή τη δουλειά; Ένιωσες να υποτιμούν τη νοημοσύνη σου επειδή είσαι όμορφη “;

“; “Μεγάλωσα μέσα σε μια πατριαρχική οικογένεια και έχω υποφέρει από αυτή τη συνθήκη, όπως και από κάποια στερεότυπα και αντιλήψεις με τις οποίες μεγάλωσε η δική μου γενιά. Είναι πράγματα που προσπαθώ συνειδητά να αποτινάξω από πάνω μου και να μην αναπαράγω στη ζωή μου, στις σχέσεις μου και στον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου.

Στον επαγγελματικό μου χώρο, έχω δει πολλές πατριαρχικές συμπεριφορές να συμβαίνουν γύρω μου. Τις αναγνωρίζω, με θλίβουν και με ενοχλούν, ακόμη κι όταν δεν απευθύνονται σε μένα. Προσωπικά, όμως, δεν αισθάνομαι ότι έχω επιτρέψει ποτέ σε κάποιον να με αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο ή να με διαχειριστεί μέσα από μια τέτοια αντίληψη,

Δεν ξέρω αν ήταν ο δυναμισμός μου, η στάση μου ή τα όρια που έβαζα, αλλά δεν άφησα αυτές τις συμπεριφορές να με καθορίσουν. Έχω νιώσει, βέβαια, ότι χρειάζεται να αποδείξω πως, πέρα από όμορφη, είμαι και ικανή. Πιστεύω, όμως, ότι σε αυτό παίζει ρόλο και η δική μας εσωτερική στάση. Όταν αμφισβητούμε εμείς οι ίδιες τον εαυτό μας και δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, ίσως γίνεται πιο εύκολο για τους άλλους να χρησιμοποιήσουν αυτή την αμφιβολία εναντίον μας.

Στη δική μου περίπτωση, σε αυτό το κομμάτι, είχα πάντα μια δυναμική που δεν μου επέτρεπε να αφήσω την αμφισβήτηση των άλλων να καθορίσει την εικόνα που έχω για τον εαυτό μου ή την πορεία μου”.

“ Έχεις μιλήσει για την ψυχοθεραπεία και για το πόσο σε έχει βοηθήσει. Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας μια συνειδητοποίηση, μια προσωπική αλήθεια που σε βοήθησε πολύ “;

“; “Μια από τις σημαντικότερες συνειδητοποιήσεις μου μέσα από την ψυχοθεραπεία είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα και δεν είναι δική μου ευθύνη να φροντίζω για όλα και για όλους. Για πολλά χρόνια πίστευα ότι έπρεπε να τα καταφέρνω σε όλα, να ανταποκρίνομαι σε κάθε προσδοκία και να είμαι δυνατή ακόμη κι όταν μέσα μου δεν ήμουν καλά.

Σταδιακά κατάλαβα ότι το να είσαι δυνατός άνθρωπος δεν σημαίνει να αντέχεις τα πάντα, αλλά να αναγνωρίζεις πότε κάτι σε ξεπερνάς, να βάζεις όρια και να ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Έμαθα επίσης ότι δεν χρειάζεται να κερδίσω την αγάπη ή την αποδοχή των άλλων μέσα από όσα προσφέρω ή μέσα από το πόσο χρήσιμη είμαι για εκείνους. Το πιο δύσκολο, αλλά και πιο απελευθερωτικό, είναι να μάθεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου ακόμη κι όταν δεν είσαι στην καλύτερη εκδοχή σου”.