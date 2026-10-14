Τηλεθέαση (13/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|21,0%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|21,0%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|18,5%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|15,0%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,0%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,7%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|4,9%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,6%
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|17,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|16,1%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|13,6%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|10,5%
|5
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|9,9%
|6
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|8,4%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|8,1%
|8
|STAR
|Stars System
|4,7%
|9
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|4,6%
|10
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,2%
|11
|ΕΡΤ3
|Μέρα με Χρώμα
|3,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|16,8%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|16,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|11,7%
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,7%
|5
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|6,0%
|6
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|5,4%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|4,6%
|8
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|3,6%
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|11,1%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|10,8%
|3
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|10,5%
|4
|STAR
|Stars System
|10,3%
|5
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|9,2%
|6
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|8,6%
|7
|ΣΚΑΪ
|Live You
|8,2%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|5,5%
|9
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|3,5%
|10
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,2%
|11
|ΕΡΤ3
|Μέρα με Χρώμα
|3,0%