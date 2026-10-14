Τηλεθέαση (13/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη;

Η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, οι εκπομπές «Πρώτη Εικόνα» και «Σήμερα» μοιράστηκαν την κορυφή με 21,0%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» κατέκτησε την πρώτη θέση με 16,8%, με τη «Super Κατερίνα» να επικρατεί στη ζώνη 10-1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 21,0%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 21,0%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 18,5%
4 ALPHA Happy Day 15,0%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 12,0%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,7%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4,9%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,6%

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 17,2%
2 ΣΚΑΪ Live You 16,1%
3 ANT1 Το Πρωινό 13,6%
4 OPEN 10 Παντού 10,5%
5 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 9,9%
6 ALPHA Super Κατερίνα 8,4%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,1%
8 STAR Stars System 4,7%
9 ΕΡΤNEWS Newsroom 4,6%
10 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,2%
11 ΕΡΤ3 Μέρα με Χρώμα 3,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 16,8%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 16,3%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 11,7%
4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
5 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 6,0%
6 OPEN Ώρα Ελλάδος 5,4%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 4,6%
8 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 3,6%

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 11,1%
2 ANT1 Το Πρωινό 10,8%
3 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,5%
4 STAR Stars System 10,3%
5 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,2%
6 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 8,6%
7 ΣΚΑΪ Live You 8,2%
8 OPEN 10 Παντού 5,5%
9 ΕΡΤNEWS Newsroom 3,5%
10 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,2%
11 ΕΡΤ3 Μέρα με Χρώμα 3,0%
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