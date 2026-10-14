Τηλεθέαση (13/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη;

Η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.