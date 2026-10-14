Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η απόφαση για την αποπομπή της ελήφθη μέσα σε δύο ημέρες – Τι αποκάλυψε η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Λευκό Οίκο

«Σε μόλις δύο ημέρες ελήφθη η απόφαση να ζητηθεί από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα», αποκάλυψε η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, η οποία μίλησε στο ΕΡΤnews.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στην Ουάσιγκτον, τις πληροφορίες που έφταναν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και την έκταση που έλαβε η υπόθεση μετά την ερώτησή της στη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος εκτίμησε ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αν και, όπως ανέφερε, προκλήθηκε ζημιά σε προσωπικό και διπλωματικό επίπεδο.

Η ερώτηση στον Λευκό Οίκο και η ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους δημοσιογράφους

Η Ελίνα Σιράζ, η οποία καλύπτει τον Λευκό Οίκο και παρακολουθεί την πορεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρώτη άφιξή της στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, περιέγραψε την πρώτη συνέντευξη Τύπου της νέας εκπροσώπου ως μια διαδικασία διαφορετική από όσες είχε καλύψει έως τότε.

Όπως εξήγησε, έλαβε τον λόγο και ρώτησε ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της.

Η απάντηση της εκπροσώπου Τύπου ήταν αυτή που προκάλεσε αιφνιδιασμό στην αίθουσα: σύμφωνα με τη Σιράζ, ανακοίνωσε ότι είχε ζητηθεί από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από τη θέση της. Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους έμειναν έκπληκτοι, καθώς η ανακοίνωση έγινε με τρόπο που δεν προμήνυε τη βαρύτητα της εξέλιξης.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ερωτήσεις για την υπόθεση πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα. Σύμφωνα με την περιγραφή της Ελίνα Σιράζ, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε αποστάσεις από την πρέσβειρα, αναφερόμενος στη σχέση που εκείνη είχε στο παρελθόν με τον γιο του.

Η δημοσιογράφος έθεσε επίσης το ζήτημα του πιθανού αντικαταστάτη της Γκίλφοϊλ, χωρίς να λάβει συγκεκριμένη απάντηση. Όπως δήλωσε, σκοπεύει να συνεχίσει να αναζητά πληροφορίες για το αν η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη κάποιο πρόσωπο υπόψη για τη θέση.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε δύο ημέρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα μετέφερε η Ελίνα Σιράζ για το παρασκήνιο της απόφασης και το κλίμα που επικρατούσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Μου είπε μια πηγή στον Λευκό Οίκο ότι αυτή η απόφαση ελήφθη σε δύο μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελίνα Σιράζ, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα γρήγορες, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που αρχικά δεν φαίνονταν να προμηνύουν μια τόσο σημαντική εξέλιξη.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, κατά την οποία εκείνος εκφώνησε ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Η Γκίλφοϊλ τον υποδέχθηκε και τον αγκάλιασε, με τη δημόσια εικόνα να παραπέμπει σε ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Ελίνα Σιράζ, πληροφορίες που λάμβανε από πηγές της στο παρασκήνιο έδειχναν ότι η πρέσβειρα γνώριζε πως ήταν θέμα χρόνου να της ζητηθεί να αποχωρήσει. Η ίδια εκτίμησε ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν με έκπληξη την εξέλιξη, καθώς η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από μια σειρά δημοσιευμάτων που σταδιακά ενίσχυσαν την πίεση γύρω από την υπόθεση.

«Είχα τόσο υλικό από την Ελλάδα που δεν ήξερα τι να το κάνω»

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Wall Street Journal, η Ελίνα Σιράζ περιέγραψε την έκταση των πληροφοριών που έφταναν στα χέρια της από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Όπως είπε, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να επικοινωνούν μαζί της, να της μεταφέρουν πληροφορίες και να της στέλνουν υλικό σχετικό με την υπόθεση. Η ίδια διευκρίνισε ότι, ενώ συνήθως αναζητά και ερευνά σε βάθος τις πληροφορίες για τα ρεπορτάζ της, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο όγκος του υλικού ήταν τόσο μεγάλος, ώστε δυσκολευόταν να τον διαχειριστεί. «Πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, σε βαθμό που είχα τόσο υλικό που δεν ήξερα τι να το κάνω», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν αποτύπωναν τη δυσαρέσκεια που υπήρχε σε μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα, ενδεχομένως ακόμη και σε διπλωματικούς κύκλους. Η ίδια παρομοίασε την εξέλιξη με μια μικρή χιονοθύελλα που σταδιακά μετατράπηκε σε χιονοστιβάδα, αποκτώντας μεγάλη έκταση και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως υπογράμμισε, η υπόθεση βρισκόταν πλέον στην κορυφή της ειδησεογραφικής επικαιρότητας στις ΗΠΑ.

«Δεν θα επηρεαστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»

Ερωτηθείσα αν η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελίνα Σιράζ Σιράζ εμφανίστηκε καθησυχαστική.

«Όχι, δεν πιστεύω ότι επηρεάζει τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ», δήλωσε, εκτιμώντας ότι θα βρεθεί άλλο πρόσωπο για να αναλάβει την πρεσβεία και να συνεχιστεί η διμερής συνεργασία.

Όπως εξήγησε, η Γκίλφοϊλ ήταν ένα πρόσωπο με ισχυρή δημόσια παρουσία στις ΗΠΑ, λόγω της σχέσης της με τον πρόεδρο Τραμπ, της προηγούμενης επαγγελματικής της πορείας στο FOX News και των τηλεοπτικών εμφανίσεών της. Θεωρεί, μάλιστα, ότι η αναγνωρισιμότητά της ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ήταν γνωστή και στην Ελλάδα.

Η δημοσιογράφος επανέλαβε, ωστόσο, ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από την υπόθεση, διαχωρίζοντας τη δική του θέση από εκείνη της πρέσβειρας.

Καταλήγοντας, η Ελίνα Σιράζ σημείωσε ότι, παρά τη ζημιά που εκτιμά ότι προκλήθηκε στο συγκεκριμένο επίπεδο, δεν θεωρεί ότι η εξέλιξη αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών συνολικά, καθώς αυτές μπορούν να συνεχιστούν με τον διορισμό νέου πρέσβη.