Ζελένσκι για Τραμπ: «Αισθάνομαι προδομένος – Δεν πουλάμε τη χώρα μας για business»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «οδυνηρό» το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της Ρωσίας και δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τις ενέργειές του, τονίζοντας ότι «δεν πουλάμε τη χώρα μας». Εξέφρασε επίσης λύπη για τις δυσκολίες στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ βρισκόταν στη Βρετανία όπου ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τις σχέσεις Ουκρανίας-ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @ZelenskyyUa/X
Πηγή: @ZelenskyyUa/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά, όχι τη δική μας», ενώ απάντησε «Πραγματικά, ναι…» όταν ρωτήθηκε αν αισθάνθηκε προδομένος.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «Δεν πουλάμε τη χώρα μας… για εμάς δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, είναι η ίδια η ζωή μας».
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του λέγοντας «Είναι λυπηρό που αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες… σχετικά με το Starlink, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών», ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τις σχέσεις Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

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«Οδυνηρό» χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της Ρωσίας. Πρόκειται για δήλωσή του από τη Βρετανία, όπου βρίσκεται προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Άντι Μπέρμαν.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored» (Πιρς Μόργκαν Χωρίς λογοκρισία): «Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά, όχι τη δική μας». Επίσης, ανέφερε ότι δεν είχε πρόβλημα με το γεγονός ότι ο Τραμπ βρίσκεται στη μέση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά πρόσθεσε: «Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση».

Ερωτηθείς αν αισθάνθηκε προδομένος από τον Τραμπ, ο οποίος το Σαββατοκύριακο ζήτησε να αναλάβει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αφού είχε συμφωνήσει να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: «Πραγματικά, ναι… αλλά το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματά μου ή τα αισθήματά μου». «Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο», πρόσθεσε.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης: «Δεν πουλάμε τη χώρα μας… για εμάς δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, είναι η ίδια η ζωή μας και αυτή είναι η χώρα μας». Ο πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Λονδίνο, δήλωσε επίσης έχοντας δίπλα του τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπερναμ ότι είναι λυπηρό που η χώρα του αντιμετώπισε δυσκολίες με τις υπηρεσίες του Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών, λέγοντας ότι έχει εκπλαγεί από τις εξελίξεις στην συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι λυπηρό που αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες… σχετικά με το Starlink, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, εννοώ ότι υπήρξαν πολλές διαφορετικές εκπλήξεις που δεν μπορείς να προβλέψεις όταν υπάρχει πραγματική συνεργασία και εμείς βασιζόμαστε στην συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θέλουμε απλώς να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, απολύτως σαφείς και να αποτελούμε ισχυρούς εταίρους», σημείωσε.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Λονδίνο μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, καθώς η Βρετανία επιδιώκει να εκφράσει τη στήριξή της στον Ουκρανό ηγέτη, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεών του με τις ΗΠΑ. Ο Άντι Μπερναμ κατά την διάρκεια συνάντησης με βουλευτές, δήλωσε ότι θα προσπαθήσεις να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε τη δήλωση αυτή, όταν ο ηγέτης των Φιλελευθέρων δημοκρατών Εντ Ντέιβι ρώτησε τον Βρετανό πρωθυπουργό, αν συμφωνεί με το ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τις προμήθειες ντίζελ είναι «μία ακόμη επαίσχυντη προδοσία από τον Τραμπ του ουκρανικού λαού και της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

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