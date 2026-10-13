Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι δεν προειδοποίησαν το Κίεβο για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους – Σκιά από τις αμερικανικές απειλές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρά ερωτήματα για την έγκαιρη προειδοποίηση της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις εγείρει νέα δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αποκάλυψε ότι το Κίεβο δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους του πριν από ρωσική επίθεση με πέντε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πολιτικών υποδομών. Η αποκάλυψη έρχεται μετά τις απειλές Αμερικανών αξιωματούχων για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του δεν είχε λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τους εταίρους της για την εκτόξευση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που έπληξαν το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση της Δευτέρας «ιδιαίτερα αποτρόπαιη», υπογραμμίζοντας ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τους δυτικούς συμμάχους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού.

«Αυτό ακριβώς είναι που βοηθά να μη σκοτώνονται άνθρωποι, όταν υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν απέδωσε ευθύνες σε κάποια συγκεκριμένη χώρα για την απουσία προειδοποίησης, χαρακτηρίζοντας ωστόσο το γεγονός ιδιαίτερα δυσάρεστο.

Οι αμερικανικές απειλές και η απάντηση Τραμπ

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Guardian, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν το Σαββατοκύριακο τους Ουκρανούς ομολόγους τους ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρισκόταν κοντά στην απόφαση να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι η συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών είχε σταματήσει. «Τους βοηθάμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε μαζί τους και με τη Ρωσία για να τον τερματίσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η σημασία της αμερικανικής συνδρομής είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την ουκρανική αεράμυνα.

Όπως εξηγούν Ουκρανοί στρατιωτικοί διοικητές, οι αμερικανικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό στόχων σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας, καθώς οι θέσεις των διυλιστηρίων πετρελαίου είναι ήδη γνωστές.

Αντίθετα, θεωρούν ότι η αμερικανική υποστήριξη είναι καθοριστική για την έγκαιρη ανίχνευση εκτοξεύσεων ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων και απογειώσεων στρατηγικών βομβαρδιστικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, μιλώντας στη Βαρσοβία, διευκρίνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται, αποδίδοντας την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης για την επίθεση στο Κίεβο σε έναν «ειδικό τύπο» ρωσικού οπλισμού.

Απειλές και για την προμήθεια πυραύλων Patriot

Η αντιπαράθεση προκαλεί πρόσθετη ανησυχία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων και αεριωθούμενων drones.

Η Μόσχα έχει εντείνει σημαντικά τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων τους τελευταίους μήνες, ενώ το Κίεβο ζητά από τους συμμάχους του περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους Patriot, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα μειώνονται.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να αναστείλει τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας αγοράζουν προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα και στη συνέχεια τα παραδίδουν στο Κίεβο.

Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι ιδιαίτερα αναγκαίοι πύραυλοι Patriot.

Since last evening and up to now, the Russians have attacked Ukraine with more than a hundred different weapons – jet-powered drones, loitering munitions, and ballistic missiles. A significant portion of these strike assets were shot down. But unfortunately, not all of them. An ordinary residential building was destroyed in Kharkiv; the rescue operation continued virtually all night as first responders searched for people under the rubble. Four people were killed in this strike on the building in Kharkiv. My condolences to all their families and loved ones. In Kharkiv alone, 41 people were injured in just one evening. There was also a particularly vile ballistic missile strike on Kyiv – five missiles that hit civilian infrastructure. Unfortunately, we received no early warning from our partners about this strike. Intelligence on Russian ballistic missile launches helps save lives, and this is one of the most critical issues. This is precisely what helps prevent people from being killed – when there is an early warning about ballistic missiles. Ukraine has not carried out strikes on Russian oil refineries or the energy sector in general for the two days since the American President announced an energy ceasefire. But Russia did not heed the American President. During this time, the Russians have attacked both our energy facilities and our critical infrastructure, sending absolutely clear signals that they have no intention of refraining from strikes on Ukraine. Nineteen regions of our country have come under attack in these two days alone. Our position remains unchanged: Ukraine is ready for reciprocal steps toward de-escalation, and effective pressure on Russia is needed to make de-escalation happen. Wars end when the aggressor realizes that it cannot prolong the war. Global pressure on Russia contributes to exactly that – bringing peace closer. But direct or indirect support for Russia, slowing down assistance to Ukraine, and making it harder to protect lives against ballistic missiles will certainly not help bring peace. Everyone needs peace. A strong America, a strong Europe, and strong partners are needed. Thank you to everyone who is truly helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Ζελένσκι: Η Ρωσία αγνόησε την ενεργειακή εκεχειρία

Στο επίκεντρο της νέας έντασης βρίσκεται και η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ έχει επιρρίψει στον Ζελένσκι ευθύνες για την αύξηση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, με άρση προηγούμενων αμερικανικών κυρώσεων. Ερωτηθείς την Τρίτη εάν η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις για την αγορά περισσότερων βομβών, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει ευθέως.

Διευκρίνισε ότι η συμφωνία αφορά τη διάθεση ντίζελ στη διεθνή αγορά και όχι την προμήθειά του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ είχε επίσης υποστηρίξει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία, κάτι που ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πληροφορήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, τις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της Κυριακής, οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έπληξαν ρωσικά διυλιστήρια ή ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αγνόησε πλήρως την πρωτοβουλία και συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. «Οι Ρώσοι έστειλαν απολύτως σαφή μηνύματα ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν τα πλήγματα», ανέφερε.

Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του ενεργειακού δικτύου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο συστηματικός βομβαρδισμός των ενεργειακών εγκαταστάσεων φαίνεται να αποσκοπεί στη διακοπή της θέρμανσης και της ηλεκτροδότησης εκατομμυρίων αμάχων τον χειμώνα, προκαλώντας ενδεχομένως νέο κύμα προσφύγων προς γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Since last evening and up to now, the Russians have attacked Ukraine with more than a hundred different weapons – jet-powered drones, loitering munitions, and ballistic missiles. A significant portion of these strike assets were shot down. But unfortunately, not all of them. An ordinary residential building was destroyed in Kharkiv; the rescue operation continued virtually all night as first responders searched for people under the rubble. Four people were killed in this strike on the building in Kharkiv. My condolences to all their families and loved ones. In Kharkiv alone, 41 people were injured in just one evening. There was also a particularly vile ballistic missile strike on Kyiv – five missiles that hit civilian infrastructure. Unfortunately, we received no early warning from our partners about this strike. Intelligence on Russian ballistic missile launches helps save lives, and this is one of the most critical issues. This is precisely what helps prevent people from being killed – when there is an early warning about ballistic missiles. Ukraine has not carried out strikes on Russian oil refineries or the energy sector in general for the two days since the American President announced an energy ceasefire. But Russia did not heed the American President. During this time, the Russians have attacked both our energy facilities and our critical infrastructure, sending absolutely clear signals that they have no intention of refraining from strikes on Ukraine. Nineteen regions of our country have come under attack in these two days alone. Our position remains unchanged: Ukraine is ready for reciprocal steps toward de-escalation, and effective pressure on Russia is needed to make de-escalation happen. Wars end when the aggressor realizes that it cannot prolong the war. Global pressure on Russia contributes to exactly that – bringing peace closer. But direct or indirect support for Russia, slowing down assistance to Ukraine, and making it harder to protect lives against ballistic missiles will certainly not help bring peace. Everyone needs peace. A strong America, a strong Europe, and strong partners are needed. Thank you to everyone who is truly helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Τέσσερις νεκροί και 41 τραυματίες στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται σε ουκρανικές πόλεις. Τη Δευτέρα (12/10), ρωσικός βομβαρδισμός στο Χάρκοβο κατέστρεψε κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 41.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της επίθεσης, αναφέροντας ότι τα σωστικά συνεργεία εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αναζητώντας ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, η ένταση επεκτάθηκε και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου δύο φορτηγά πλοία επλήγησαν από drones κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, με το ένα να βυθίζεται και 11 ναυτικούς να αγνοούνται.

Η Σόφια κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις, χωρίς να κατηγορήσει ρητά τη Μόσχα ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός,Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε πάντως ότι η έκβαση των επιθέσεων «ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία».

«Η καθυστέρηση της βοήθειας δεν μπορεί να φέρει ειρήνη»

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αμοιβαιότητα και πραγματικές εγγυήσεις πως η Μόσχα θα σταματήσει να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η άμεση ή έμμεση ενίσχυση της Ρωσίας, οι καθυστερήσεις στη βοήθεια προς την Ουκρανία και τα εμπόδια στην προστασία των πολιτών από τους βαλλιστικούς πυραύλους δεν μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι για την επίτευξη ειρήνης απαιτούνται ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρή Ευρώπη και αποφασισμένοι διεθνείς εταίροι.