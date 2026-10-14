Ξέσπασμα Ντόρσεϊ κατά του Ολυμπιακού: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω Instagram για τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό, αφήνοντας αιχμές για άσχημη συμπεριφορά σε βάρος του.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προκάλεσε «φωτιές» με σχόλιό του στο Instagram, διαμαρτυρόμενος για τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό.
  • Ο Ντόρσεϊ αναρωτήθηκε «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;» και άφησε αιχμές για άσχημη συμπεριφορά εις βάρος του.
  • Τόνισε πως «ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά», προαναγγέλλοντας ότι «θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ».

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«Φωτιές» άναψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με σχόλιό του στο Instagram, όπου διαμαρτυρήθηκε για τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό και αναρωτήθηκε για ποιον λόγο οι «Ερυθρόλευκοι» τον διατηρούν το δυναμικό τους, αφήνοντας αιχμές για άσχημη εις βάρος του συμπεριφορά.

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!» έγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα social media του Triple Threat Show.

Δείτε το σχόλιο του Ντόρσεϊ:

Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός

πηγή: ertsports.gr

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