Ξέσπασμα Ντόρσεϊ κατά του Ολυμπιακού: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

«Φωτιές» άναψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με σχόλιό του στο Instagram, όπου διαμαρτυρήθηκε για τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό και αναρωτήθηκε για ποιον λόγο οι «Ερυθρόλευκοι» τον διατηρούν το δυναμικό τους, αφήνοντας αιχμές για άσχημη εις βάρος του συμπεριφορά.

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!» έγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα social media του Triple Threat Show.

Δείτε το σχόλιο του Ντόρσεϊ:

πηγή: ertsports.gr