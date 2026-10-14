Επίσημα επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ο Τζός Χακ

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Ο Τζός Χακ είναι και επισήμως ο επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επισήμως, επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζός Χακ (Joshua Huck).

Ποιος είναι ο Τζος Χάκ

O Τζος Χάκ ήταν ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην πρεσβεία στην Αθήνα είχε προηγουμένως διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, επιβλέπων της πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Από την ένταξή του στη Διπλωματική Υπηρεσία των ΗΠΑ, έχει υπηρετήσει στο εξωτερικό στη Σαγκάη, στο Τόκιο, στη Σόφια, στη Ρανγκούν, στην Ταϊπέι και στο Χονγκ Κονγκ. Έχει αναλάβει πολλαπλά καθήκοντα στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων. Επίσης, διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού, Κερτ Κάμπελ.

Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακού τίτλου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικού από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Μπολόνια της Ιταλίας. Μιλάει κινέζικα (μανδαρινικά), ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Από την άφιξή του στην Αθήνα πριν από ένα χρόνο έθεσε στο επίκεντρο την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τον Κάθετο Διάδρομο και τον ρόλο στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης και της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, περιγράφοντας ήδη από τότε το σχέδιο αυτής της συνεργασίας των δύο χωρών.