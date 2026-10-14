Μάριος Ηλιόπουλος: Συνεχάρη με βιντεοκλήση τους παίκτες της ΑΕΚ U19 για τη νίκη επί της Σαχτάρ στο Youth League – «Είστε μάγκες» – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΑΕΚ U19 πέτυχε την πρώτη ιστορική της νίκη στο Youth League, επικρατώντας της Σαχτάρ με 2-1, παραμένοντας αήττητη στη διοργάνωση. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, συνεχάρη τους νεαρούς παίκτες μέσω βιντεοκλήσης, ενώ ταυτόχρονα, χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο Λονδίνο για τον αγώνα της ανδρικής ομάδας στο Champions League

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Αθλητισμός

Μάριος Ηλιόπουλος, ΑΕΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ U19 σημείωσε ιστορική νίκη επί της Σαχτάρ με 2-1 στο Youth League, παραμένοντας αήττητη στη διοργάνωση.
  • Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, συγχάρηκε τους παίκτες της U19 μέσω βιντεοκλήσης, τονίζοντας ότι «πρέπει να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο σαν μονομάχοι».
  • Περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ έχουν μετατρέψει το Λονδίνο σε Φιλαδέλφεια, στηρίζοντας την ομάδα στην αναμέτρηση Champions League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με νίκη άρχισε η μέρα στην Αγγλία για την ΑΕΚ, με την ομάδα U19 να νικάει τη Σαχτάρ με 2-1 παίρνοντας την πρώτη νίκη στην ιστορία της στο Youth League.

Η Ένωση παραμένει αήττητη αφού την 1η αγωνιστική είχε αναδειχθεί ισόπαλη με τη ΛΑΣΚ 0-0 στα Σπάτα.

Στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, περίμενε και μια μικρή έκπληξη τους παίκτες και το τεχνικό τιμ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισε να τους συγχαρεί μέσω βιντεοκλήσης.

«Πρέπει να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο σαν μονομάχοι. Να έχετε υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Είστε μάγκες, συγχαρητήρια ελάτε πίσω με ψηλά το κεφάλι για τις επόμενες κατακτήσεις» είπε, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ.

Από την πλευρά τους, οι νεαροί παίκτες της Ένωσης φώναξαν στα αποδυτήρια «Είναι τρελός ο πρόεδρος» για να τον ευχαριστήσουν που τους μίλησε μετά τη νίκη τους.

Σαχτάρ – ΑΕΚ 1-2

“Κιτρινόμαυρη” απόβαση στο Λονδίνο

Πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο Λονδίνο για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκι με τους οπαδούς της “Ένωσης” να έχουν βάψει “κιτρινόμαυρη” την πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League στο Λονδίνο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία μετά τη νίκη της στο ξεκίνημα με την ΛΑΣΚ να πάρει ακόμα ένα “τρίποντο”.

Στην προσπάθεια τους οι “κιτρινόμαυροι” για να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο “Στάμφορντ Μπριτζ” απέναντι στην Σαχτάρ θα έχουν και τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων τους αφού περισσότεροι από 10.000 φίλοι του “Δικεφάλου” βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Αγγλίας μετατρέποντας το Λονδίνο σε Φιλαδέλφεια.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ert Sports (@ertsports_official)

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