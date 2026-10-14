Μάριος Ηλιόπουλος: Συνεχάρη με βιντεοκλήση τους παίκτες της ΑΕΚ U19 για τη νίκη επί της Σαχτάρ στο Youth League – «Είστε μάγκες» – ΒΙΝΤΕΟ

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Με νίκη άρχισε η μέρα στην Αγγλία για την ΑΕΚ, με την ομάδα U19 να νικάει τη Σαχτάρ με 2-1 παίρνοντας την πρώτη νίκη στην ιστορία της στο Youth League.

Η Ένωση παραμένει αήττητη αφού την 1η αγωνιστική είχε αναδειχθεί ισόπαλη με τη ΛΑΣΚ 0-0 στα Σπάτα.

Στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, περίμενε και μια μικρή έκπληξη τους παίκτες και το τεχνικό τιμ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισε να τους συγχαρεί μέσω βιντεοκλήσης.

«Πρέπει να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο σαν μονομάχοι. Να έχετε υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Είστε μάγκες, συγχαρητήρια ελάτε πίσω με ψηλά το κεφάλι για τις επόμενες κατακτήσεις» είπε, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ.

Από την πλευρά τους, οι νεαροί παίκτες της Ένωσης φώναξαν στα αποδυτήρια «Είναι τρελός ο πρόεδρος» για να τον ευχαριστήσουν που τους μίλησε μετά τη νίκη τους.

Σαχτάρ – ΑΕΚ 1-2

“Κιτρινόμαυρη” απόβαση στο Λονδίνο

Πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο Λονδίνο για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκι με τους οπαδούς της “Ένωσης” να έχουν βάψει “κιτρινόμαυρη” την πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League στο Λονδίνο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία μετά τη νίκη της στο ξεκίνημα με την ΛΑΣΚ να πάρει ακόμα ένα “τρίποντο”.

Στην προσπάθεια τους οι “κιτρινόμαυροι” για να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο “Στάμφορντ Μπριτζ” απέναντι στην Σαχτάρ θα έχουν και τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων τους αφού περισσότεροι από 10.000 φίλοι του “Δικεφάλου” βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Αγγλίας μετατρέποντας το Λονδίνο σε Φιλαδέλφεια.