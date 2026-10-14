Ιράν: Δυο ακόμη πλοία χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ  – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δυο ακόμη πλοία χτυπήθηκαν σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Το ένα πλοίο ήταν μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα ακόμη με χύδην φορτίο.

Συγκεκριμένα, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε σήμερα κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από βλήμα, ενώ ένα άλλο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου βυθίζεται σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, δήλωσαν σήμερα πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Ειδικά για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυτό έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ. «Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσπαθώντας να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός μη εξουσιοδοτημένου και επικίνδυνου περάσματος, χτύπησε σε νάρκη, η οποία εξερράγη», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών.

Μετά από πυρκαγιά, το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια, «βυθίστηκε» στο νότιο μέρα των Στενών, υπογράμμισε η ανακοίνωση. Εικόνες που δημοσίευσαν οι Φρουροί δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα πλοίο, ενώ δεκάδες εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν στη θάλασσα επιπλέουν στην επιφάνεια.

Να σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Αυτή την εβδομάδα ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».