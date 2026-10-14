Ιράν: Δυο ακόμη πλοία χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ  – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο πλοία, ένα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα χύδην φορτίου, χτυπήθηκαν σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, με το πρώτο να βυθίζεται μετά από πρόσκρουση σε νάρκη, σύμφωνα με ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Τα περιστατικά έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, όπου η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό.

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Διεθνή Νέα

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυο ακόμη πλοία χτυπήθηκαν σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε και ένα ακόμη με χύδην φορτίο βυθίζεται στην ίδια περιοχή.
  • Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι «παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσπαθώντας να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός μη εξουσιοδοτημένου και επικίνδυνου περάσματος, χτύπησε σε νάρκη, η οποία εξερράγη».
  • Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της. Ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης θα θεωρείται «εχθρικό».

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Δυο ακόμη πλοία χτυπήθηκαν σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Το ένα πλοίο ήταν μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα ακόμη με χύδην φορτίο.

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Συγκεκριμένα, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε σήμερα κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από βλήμα, ενώ ένα άλλο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου βυθίζεται σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, δήλωσαν σήμερα πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Ειδικά για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυτό έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ. «Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσπαθώντας να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός μη εξουσιοδοτημένου και επικίνδυνου περάσματος, χτύπησε σε νάρκη, η οποία εξερράγη», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών.

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Μετά από πυρκαγιά, το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια, «βυθίστηκε» στο νότιο μέρα των Στενών, υπογράμμισε η ανακοίνωση. Εικόνες που δημοσίευσαν οι Φρουροί δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα πλοίο, ενώ δεκάδες εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν στη θάλασσα επιπλέουν στην επιφάνεια.

Να σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Αυτή την εβδομάδα ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».

 

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