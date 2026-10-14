Τουρκία: «Ξέπλυναν» πλατεία με ξύδι έπειτα από συγκέντρωση Κούρδων – Μήνυση από το κόμμα DEM για ρατσισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) κατέθεσε μήνυση κατά τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) στην Τουρκία, έπειτα από εντολή του να καθαριστεί με ξύδι πλατεία όπου είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση του DEM στη Μούγλα.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, Πλατεία, Κούρδοι, ξυδι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φιλοκουρδικό Κόμμα DEM στην Τουρκία κατέθεσε μήνυση κατά τοπικού στελέχους του Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP), μετά την εντολή του να καθαριστεί με ξύδι πλατεία όπου είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση του DEM στη Μούγλα.
  • Ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του YRP, Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, δήλωσε: «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί», προκαλώντας αντιδράσεις για ρατσιστική συμπεριφορά.
  • Η βουλευτής του DEM, Περβίν Μπουλντάν, κατήγγειλε την ενέργεια ως ρατσιστική, ενώ ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας αποδοκίμασε την ενέργεια ως μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους.

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Μήνυση κατά τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) κατέθεσε το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) στην Τουρκία, μετά την εντολή του να καθαριστεί με ξύδι και σαπούνι πλατεία όπου είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως συγκέντρωση του DEM στη Μούγλα, προκαλώντας αντιδράσεις για ρατσιστική συμπεριφορά.

«Θα την πλένουμε επί 40 ημέρες»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

 

 

Αντιδράσεις και αποδοκιμασία

Η βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας του DEM στις συνομιλίες για το Κουρδικό Περβίν Μπουλντάν κατήγγειλε την ενέργεια ως ρατσιστική.

«Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας Σουάτ Κιλίτς αποδοκίμασε την ενέργεια διευκρινίζοντας ότι αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους και όχι επίσημη θέση του κόμματος.

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