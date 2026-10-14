Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα…»

Τον Κωνσταντίνο Αργυρό συνάντησε η κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι!», το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου. Η δημοσιογράφος της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA, ρώτησε τον επιτυχημένο ερμηνευτή και για τις εξελίξεις που αφορούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής απάντησε με ευγένεια στις ερωτήσεις, εξηγώντας πως ακόμα «δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, δεν ξέρω λεπτομέρειες».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε: «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και… Αν θες να πούμε κάτι για μουσική, είμαι εδώ για εσένα. Ευχαριστώ πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του στο «Πρωινό», τον Δεκέμβριο του 2025, ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει για την Αμερικανίδα διπλωμάτη: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά και τέτοια. Εγώ έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο, εδώ και αρκετά χρόνια, που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα τη δική μου, και θέλει να βοηθήσει με το δικό της τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο σκεφτεί η ίδια».

«Και αν εγώ μπορώ να βοηθήσω κάπου με τη δική μου αντίληψη, με το δικό μου μυαλό, θα το κάνω με πολλή αγάπη. Γιατί αγαπάω την χώρα μου και προέρχομαι από μία περήφανη κοινωνία, εκεί Περιστέρι-Ίλιον, όπου εμείς εκεί πέρα έχουμε αυτή την αλληλεγγύη στο αίμα μας», είχε συνεχίσει.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε δηλώσεις της στο παρελθόν, μιλώντας για τον Κωνσταντίνο Αργυρό είχε πει: «Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα».

«Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», είχε προσθέσει.