Αρχίζουν ξανά οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου

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Ακόμη πιο κοντά είναι η επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου καθώς κατατέθηκε αίτηση άδειας εργασιών για το πλοίο «ABEILLE MARENGO», με σημαία Γαλλίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, η σχετική αίτηση κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ναυτιλίας, και αφορά «τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)».

Το αίτημα αφορά την χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων.

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται επίσης ότι στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder – MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και βίντεο, ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων.

Επιπροσθέτως, θα ληφθούν δείγματα γεωτεχνικών “καρότων” για βάθη έως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ.

Σημειώνεται πως η έκδοση της NAVTEX για τις νέες έρευνες πρόκειται να γίνει εντός των επομένων εβδομάδων, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

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