Κακοκαιρία: Συγκλονιστικό βίντεο από το Κερατσίνι – Σχηματίστηκε «καταρράκτης» από τα ορμητικά νερά στη Χαραυγή

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Ελλάδα, αν και όλες οι προγνώσεις συντείνουν στο ότι όσο περνούν οι ώρες τα φαινόμενα θα υποχωρούν, καθώς το κύμα που χτύπησε τη χώρα μας απομακρύνεται. Σημειώνεται βέβαια ότι στο διάστημα που περιοχές όπως Ρόδος, Εύβοια αλλά και Αττική βίωναν τον πολύ άσχημο καιρό, σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα με χειρότερο, την απώλεια μίας ζωής στα Στεγνά της Ρόδου.

Η κακοκαιρία πάντως δημιούργησε και εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο χρηστών των social media και αναρτήθηκαν σε ιστότοπους και λογαριασμούς. Ένα τέτοιο, φαίνεται να έχει τραβηχτεί το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Κερατσινίου και δη στη Χαραυγή.

Ο χρήστης του TikTok ανάρτησε οπτικό υλικό που αποτυπώνει πλήρως τη δύναμη του νερού και κατ’ επέκτασης της φύσης. Σε μία κατηφόρα της περιοχής έχει σχηματισθεί καταρράκτης – ορμητικός χείμαρρος με όγκο νερού που κατεβαίνουν ασταμάτητα.

Το βίντεο έχει χιλιάδες προβολές, αλλά και σχόλια, καθώς προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών.