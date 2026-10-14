Κακοκαιρία: Συγκλονιστικό βίντεο από το Κερατσίνι – Σχηματίστηκε «καταρράκτης» από τα ορμητικά νερά στη Χαραυγή

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Ελλάδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε περιοχές όπως η Ρόδος, η Εύβοια και η Αττική, συμπεριλαμβανομένης μίας απώλειας ζωής στα Στεγνά της Ρόδου. Στο Κερατσίνι, συγκεκριμένα στη Χαραυγή, καταγράφηκε σε βίντεο στα social media ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, όπου σχηματίστηκε ένας ορμητικός καταρράκτης σε μία κατηφόρα, προσελκύοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Ελλάδα, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν. Σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας μίας ζωής στη Ρόδο.
  • Η κακοκαιρία δημιούργησε και εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο χρηστών των social media και αναρτήθηκαν σε ιστότοπους.
  • Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη Χαραυγή Κερατσινίου δείχνει έναν ορμητικό χείμαρρο να σχηματίζεται σε κατηφόρα. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει πλήρως τη δύναμη του νερού και έχει χιλιάδες προβολές.

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Η κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Ελλάδα, αν και όλες οι προγνώσεις συντείνουν στο ότι όσο περνούν οι ώρες τα φαινόμενα θα υποχωρούν, καθώς το κύμα που χτύπησε τη χώρα μας απομακρύνεται. Σημειώνεται βέβαια ότι στο διάστημα που περιοχές όπως Ρόδος, Εύβοια αλλά και Αττική βίωναν τον πολύ άσχημο καιρό, σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα με χειρότερο, την απώλεια μίας ζωής στα Στεγνά της Ρόδου.

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Η κακοκαιρία πάντως δημιούργησε και εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο χρηστών των social media και αναρτήθηκαν σε ιστότοπους και λογαριασμούς. Ένα τέτοιο, φαίνεται να έχει τραβηχτεί το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Κερατσινίου και δη στη Χαραυγή.

Ο χρήστης του TikTok ανάρτησε οπτικό υλικό που αποτυπώνει πλήρως τη δύναμη του νερού και κατ’ επέκτασης της φύσης. Σε μία κατηφόρα της περιοχής έχει σχηματισθεί καταρράκτης – ορμητικός χείμαρρος με όγκο νερού που κατεβαίνουν ασταμάτητα.

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Το βίντεο έχει χιλιάδες προβολές, αλλά και σχόλια, καθώς προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών.

@spiros8154♬ sunet original – Vatamanescu Family😉

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