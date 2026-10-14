Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε η Βουλή μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για «βαρύτατη έκθεση», «παθητική στάση» και «συναλλακτική διπλωματία» απέναντι σε εμπλεκόμενα επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα. Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να υποβαθμίσει τους τόνους, αποσυνδέοντας τις στρατηγικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις από πρόσωπα και εστιάζοντας στα γεωπολιτικά οφέλη έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος.

Δούρου: «Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση από την αποπομπή της Γκίλφοϊλ»

«Η χθεσινή αποπομπή της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της ΝΔ. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη γιατί η Γκίλφοϊλ αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές, σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας, δηλώσεις της, αλλά γιατί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες, από αμερικανικά ΜΜΕ, για χρηματισμό της», ανέφερε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη γιατί δεν αντέδρασε ποτέ. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις ότι “σκυλιά είναι οι Έλληνες”. Σκυλιά που έπρεπε να μας μάθουνε να κατουράμε στο χαλί. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη γιατί εμετρήθη, εζυγίσθη και ευρέθη ελλιπής στην θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης στην άσκηση των καθηκόντων της για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού», προσέθεσε.

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη γιατί έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβειρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα σε συνεργασία με συγκεκριμένους, ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη με την αποπομπή Γκίλφοϊλ γιατί χωρίς ενημέρωση της Βουλής, χωρίς εχέγγυα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προχώρησε σε αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον της πατρίδας μας με μοναδικό σημείο αναφοράς την πρέσβειρα. Το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι δομικό. Αφορά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής», κατέληξε.

Σιμόπουλος: «Η πρέσβης δούλεψε για τον Κάθετο Διάδρομο»

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, υποστήριξε πως: «Η πρέσβης δούλεψε για τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος μαζί με την εξόρυξη υδρογονανθράκων προσφέρουν στη χώρα μας. Ο Κάθετος Διάδρομος δυναμώνει γεωπολιτικά τη χώρα μας. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ δεν εξαρτώνται ούτε από πρέσβεις, ούτε από ΥΠΕΞ, είναι αδιατάραχτες και σημαντικές σχέσεις. Σχέσεις που όπως είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είναι πιο ισχυρές από ποτέ, ας είμαστε πιο χαμηλοί σε τόνους από την αίθουσα αυτή».

Μάντζος: «Απειλές παρέμβασης στα εσωτερικά της χώρας και συναλλακτική διπλωματία αφήνει πίσω της η Γκίλφοϊλ»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μάντζος, κατηγόρησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ότι «υπερασπίστηκε» τα έργα και τις ημέρες της κυρίας Γκίλφοϊλ και υποστήριξε ότι αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ, δημιουργεί σοβαρότερα ερωτήματα.

«Η αποπομπή της γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα, τα οποία αφορούν και την Ελλάδα και όχι μόνο σε μία τρίτη χώρα. Τα ζητήματα αφορούν τόσο τον ρόλο της πρεσβείας και τις απειλές παρέμβασης στην εσωτερική ζωή όσο και στη συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε ιδίως στο ενεργειακό πεδίο και η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Η χώρα υποβιβάζεται σε θέατρο οικονομικών και επιχειρηματικών συναλλαγών. Το τελευταίο που θα περιμένουμε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο είναι να υπερασπίζεται τις μέρες και τα έργα της κυρίας Γκίλφοϊλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δελής: «Η αποπομπή της Γκίλφοϊλ εκθέτει πάρα πολλούς στη χώρα μας»

«Η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκίλφοϊλ από την κυβέρνηση Τραμπ, κατά πώς φαίνεται, σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης, που φτάνουν και ως εδώ. Γύρω από το παχυλά, παχυλότατα συμβόλαια των ενεργειακών ομίλων, όπως αντανακλώνται και εκφράζονται αυτοί οι ανταγωνισμοί και στα δημοσιεύματα των ξένων ομίλων της ενημέρωσης και δεν οφείλεται βέβαια αυτή η αποπομπή σε λόγους αισθητικής της διπλωματίας όπως προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν», υποστήριξε από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής.

«Η αποπομπή της Γκίλφοϊλ, όμως, από την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών εκθέτει και μάλιστα εκθέτει πολύ και πάρα πολλούς και στη δική μας χώρα. Εκθέτει, καταρχάς, ανεπανόρθωτα, πρώτα απ’ όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκώμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της. Αλλά και πολύ περισσότερο και μετά, αποκρύπτοντας συστηματικά το ρόλο της και τις παρεμβάσεις της, ακόμη και όταν αυτές γινόταν βούκινο», τόνισε ο Γιάννης Δελής.

Συνέχισε, μάλιστα, στον ίδιο τόνο λέγοντας: «Υπουργοί την εκθείαζαν και όλοι σκοτώνονταν, ως και πρώην πρωθυπουργοί, για μια φωτογραφία μαζί της. Εκθέτει όμως, ό,τι κι αν λένε τώρα, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, καθώς δεν είναι λίγα τα στελέχη όλων αυτών των κομμάτων που με τον ερχομό πέρυσι της Γκίλφοϊλ έσπευδαν και με την πρώτη ευκαιρία κατέθεταν τα διαπιστευτήριά τους ξεπλένοντας την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Τώρα δρόμο άλλαξε ο αέρας και άνοιξε λιγάκι η κουρτίνα και ο λαός βλέπει χωρίς φτιασιδώματα όλη τη σαπίλα του συστήματος. Όλοι αυτοί ξεχνώντας τι έλεγαν μέχρι χθες, αλλάζουν αμέσως το τροπάρι τους. Όμως όποιος και αν είναι επικεφαλής της αμερικάνικης πρεσβείας, αυτό που ποτέ δεν αλλάζει είναι η αμερικάνικη πολιτική», πρόσθεσε.

Καζαμίας: «Γιατί προστατεύατε την κυρία Γκίλφοϊλ»

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προστάτεψε» την κυρία Γκίλφοϊλ. «Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Γκίλφοϊλ από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την προστατεύατε και ρωτήσαμε με επίκαιρες ερωτήσεις τον κύριο Παπασταύρου. Αρνήθηκε ότι ειπώθηκε κάτι από την κυρία Γκίλφοϊλ που να απειλεί την Ελλάδα. Είχαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος στο briefing που έκανε, πάλι προστάτευσε την κυρία Γκίλφοϊλ», τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας. «Γιατί προστατεύατε την κυρία Γκίλφοϊλ; Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Βεβαίως δεν περιμένουμε να ακούσουμε τώρα απάντηση, προφανώς, επειδή είναι σαστισμένη η κυβέρνηση με όσα γίνονται», συνέχισε στον ίδιο υψηλό τόνο.

«Ήταν γνωστό τι έκανε. Ήταν γνωστό ότι εκβίαζε. Τα ρεπορτάζ που βγήκαν τώρα στο φως της δημοσιότητας αναφέρονται σε συναντήσεις τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο. Όλα αυτά τα ξέρατε και σιωπούσατε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να ελέγξει τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της κυρίας Γκίλφοϊλ», υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.