Μαρινάκης: «Μια κυβέρνηση αξιολογείται με βάση το τι παραλαμβάνει και πού έχει πάει» – Τι είπε για την Γκιλφόιλ

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Τετάρτης (14/10) υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι οι μισθοί δεν έχουν φτάσει ακόμη στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα ενεργειακά έργα από την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για στρατηγικές πρωτοβουλίες που δεν συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις καθώς και στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, μη βλέποντας προοπτική για μια πιθανή κυβερνητική συνεργασία.

«Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών»

Για την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. «Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών», είπε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση για τη διπλωματική εκπροσώπησή της. Διευκρίνισε ότι η Αθήνα δεν έχει λόγο να ζητήσει εξηγήσεις, καθώς ούτε ο ορισμός ούτε η απομάκρυνση ενός πρεσβευτή αποτελούν δική της αρμοδιότητα.

«Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση»

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και στα δημοσιεύματα που επιχειρούν να συνδέσουν την αποχώρηση με τις ελληνοαμερικανικές ενεργειακές συμφωνίες, υπογράμμισε ότι τα σχετικά έργα θα προχωρήσουν, καθώς έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα και δεν εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. «Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση», ανέφερε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να συνδέσει γεγονότα χωρίς τεκμηρίωση. Για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επανέλαβε ότι δεν υπήρξε απειλή προς την Ελλάδα και ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. «Ούτε υπήρξε θέμα απειλής, άρα δεν απειληθήκαμε, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να δεχθούμε ή να διανοηθούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Αυτά έχουν απαντηθεί από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Τι είπε για την οικονομία

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις για τον περιορισμό της επιβάρυνσης από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα. Όπως είπε, στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,70-1,75 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει την προηγούμενη χρονιά, ενώ είπε ότι έρχονται οι ανακοινώσεις για το ντίζελ και εξέταση μέτρων για την αμόλυβδη βενζίνη.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε το 2019 μια χώρα που βρισκόταν στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης και είχε 600.000 λιγότερους εργαζομένους από σήμερα. «Μια κυβέρνηση αξιολογείται με βάση το τι παραλαμβάνει και πού έχει πάει», είπε, διευκρινίζοντας ότι η σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αποτίμησης του έργου της.

Τι είπε για τους μισθούς

Για τους μισθούς, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι οι πολίτες χρειάζονται υψηλότερες αποδοχές. Επικαλέστηκε, ωστόσο, τη διπλάσια αύξηση των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, από περίπου 10% σε 18%, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη μείωση φορολογικών συντελεστών και εισφορών, την οποία προσδιόρισε σε 83 παρεμβάσεις. Ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο καθαρός μέσος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση και ο κατώτατος μισθός, με βάση την αγοραστική δύναμη, στη 14η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Τι είπε για την ακρίβεια – «Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν»

Για την ακρίβεια, απέδωσε τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, από την πανδημία έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πολεμικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε έκτακτα μέτρα από την άνοιξη, πέρα από τις μόνιμες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι αυτά δεν έχουν επιλύσει όλα τα προβλήματα.

«Τα λεφτά, δυστυχώς, δεν είναι απεριόριστα και είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σημερινή πολιτική επιδιώκει να επιστρέφει σταδιακά στους πολίτες όσα στερήθηκαν, χωρίς να μεταφέρει το κόστος στις επόμενες γενιές. «Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια, η πιο επίμονη πληθωριστική κρίση, αλλά μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες» υποστήριξε.

Τι είπε για τη δημοσκόπηση της Opinion Poll και το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας

Σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι μετρήσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, ανεξάρτητα από το αν ευνοούν την κυβέρνηση, και ανέφερε ότι τα ποσοστά και η κατανομή των εδρών καθιστούν την αυτοδυναμία τον εκλογικό στόχο της ΝΔ. Με αφετηρία το ποσοστό του 30,3% που αποδίδεται στο κυβερνών κόμμα στη συγκεκριμένη μέτρηση, σημείωσε ότι η ΝΔ επιδιώκει να παρουσιάσει ένα πειστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα, χωρίς να προεξοφλεί το αποτέλεσμα των εκλογών. «Μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός», τόνισε, απορρίπτοντας τις ερμηνείες ότι η κυβέρνηση θεωρεί δεδομένη την επανεκλογή της.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας, ανέφερε ότι «στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα» και ότι, σε κάθε περίπτωση, η χώρα θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει καταστήσει την αυτοδυναμία ακόμη πιο επιτακτικό στόχο για τη ΝΔ, επικαλούμενος τη συνεργασία του με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση του σε ζητήματα όπως η τραγωδία των Τεμπών. Αντιπαρέβαλε τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με προηγούμενες περιόδους του κόμματος, τις οποίες παρουσίασε ως παραδείγματα διαφορετικής πολιτικής συμπεριφοράς.

Τέλος, αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα αποχωρούσε εάν η ΝΔ λάμβανε ποσοστό κάτω από 25%, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με ειλικρίνεια και ότι η τοποθέτησή του δεν συνιστά καθορισμό εκλογικού στόχου, αλλά αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη λαϊκή ετυμηγορία. Για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, περιορίστηκε να αναφέρει ότι δεν έχει προσδιοριστεί, παραπέμποντας στο 2027 χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.