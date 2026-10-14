Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε παράνομο εμπόριο όπλων – Κατασχέθηκαν 1.900 στιλέτα, 476 μαχαίρια και 595 σπαθιά που ήταν κρυμμένα σε κιβώτιο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατάφερε σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 3.081 τεμάχια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι τελωνειακοί ελεγκτές ανακάλυψαν τα όπλα, που είχαν δηλωθεί ως «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο που έφτασε από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία.

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ΑΑΔΕ - ΟΠΛΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ - ΟΠΛΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΑΔΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
  • Οι τελωνειακοί ελεγκτές εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray, το οποίο είχε δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες».
  • Στον καθολικό φυσικό έλεγχο εντοπίστηκαν 3.081 τεμάχια όπλων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις εμπορευματικές ροές συνεχίζονται.

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Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

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Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι τελωνειακοί ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray.

Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», είχε αφιχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.

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Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.

Αναλυτικά, κατασχέθηκαν:

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  • 1.900 στιλέτα
  • 470 μαχαίρια-πεταλούδα
  • 300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)
  • 175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)
  • 120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)
  • 110 σιδηρογροθιές
  • 6 μαχαίρια – καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)

Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις εμπορευματικές ροές συνεχίζονται, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

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