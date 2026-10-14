Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε παράνομο εμπόριο όπλων – Κατασχέθηκαν 1.900 στιλέτα, 476 μαχαίρια και 595 σπαθιά που ήταν κρυμμένα σε κιβώτιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι τελωνειακοί ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray.

Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», είχε αφιχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.

Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.

Αναλυτικά, κατασχέθηκαν:

1.900 στιλέτα

470 μαχαίρια-πεταλούδα

300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)

175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)

120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)

110 σιδηρογροθιές

6 μαχαίρια – καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)

Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις εμπορευματικές ροές συνεχίζονται, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.