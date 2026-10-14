Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στη ζωή» – Η νέα ανάρτηση στο Instagram

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Φλώρος πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος είδε όλη τη ζωή του να αλλάζει μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης, εξομολογήθηκε στη δημοσίευσή του, πως του έχει λείψει το να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίξει ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του, ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε με τους ακολούθους του δύο βίντεο. Στο πρώτο, το οποίο είναι πρόσφατο, τον βλέπουμε να προσπαθεί να παίξει με μία μπάλα ποδοσφαίρου, με την βοήθεια των δικών του ανθρώπων.

Στο δεύτερο, το οποίο έχει τραβηχτεί πριν αλλάξει η ζωή του, παίζει και πάλι με μία μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ ήταν σε κάποια βραδινή προπόνηση σε γήπεδο.

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας.

Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή», εξομολογείται στη λεζάντα της ανάρτησής τους.