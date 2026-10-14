Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στη ζωή» – Η νέα ανάρτηση στο Instagram

Ο Σταύρος Φλώρος, έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση και μοιράστηκε δύο βίντεό του. 

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Σταύρος Φλώρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Φλώρος πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία εξομολογήθηκε πως του έχει λείψει το να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίξει ποδόσφαιρο.
  • Στην ανάρτησή του, ο πρώην παίκτης του Survivor μοιράστηκε δύο βίντεο: ένα πρόσφατο που τον δείχνει να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και ένα από πριν τον τραυματισμό του.
  • «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως «η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Φλώρος πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος είδε όλη τη ζωή του να αλλάζει μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης, εξομολογήθηκε στη δημοσίευσή του, πως του έχει λείψει το να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίξει ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του, ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε με τους ακολούθους του δύο βίντεο. Στο πρώτο, το οποίο είναι πρόσφατο, τον βλέπουμε να προσπαθεί να παίξει με μία μπάλα ποδοσφαίρου, με την βοήθεια των δικών του ανθρώπων.

Στο δεύτερο, το οποίο έχει τραβηχτεί πριν αλλάξει η ζωή του, παίζει και πάλι με μία μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ ήταν σε κάποια βραδινή προπόνηση σε γήπεδο.

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας.

Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή», εξομολογείται στη λεζάντα της ανάρτησής τους.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

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