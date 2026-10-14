Κακοκαιρία στη Ρόδο: Πατέρας δύο αγοριών ο 62χρονος που έχασε τη ζωή του – Είχε βγει στη σύνταξη, αλλά έμεινε στο νησί για το τέλος της σεζόν

Ανείπωτη τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία, με έναν 62χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του στα Στεγνά, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι, όταν ο χείμαρρος φούσκωσε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, παρασύροντας συνολικά τέσσερα οχήματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο MEGA, ο 62χρονος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του οταν είδε να «κατεβαίνουν» τα ορμητικά νερά από την πλαγιά. Όταν μπήκε στο όχημά του, αυτό παρασύρθηκε από τον χείμαρρο μέσα στη θάλασσα. Το αυτοκίνητο του 62χρονου κατέληξε στην παραλία, περίπου 100 μέτρα από το σημείο όπου εκβάλλει ο χείμαρρος.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της ευρύτερης περιοχής του Αρχαγγέλου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, ανάμεσα σε καλαμιές και φερτά υλικά. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πατέρας δύο αγοριών ο 62χρονος

Ο 62χρονος εργαζόταν σε τουριστικό κατάλυμα της περιοχής ως νυχτερινός φύλακας. Μάλιστα δεν ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού, καθώς η βάση του ήταν η Θεσσαλονίκη. Από τον Ιούλιο είχε βγει στη σύνταξη, ωστόσο παρέμεινε προκειμένου να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν. Ο 62χρονος ήταν πατέρας δυο αγοριών, 19 και 16 ετών.

«Εγώ τον έφερα στη Ρόδο για να να αλλάξει περιβάλλον και πνίγηκε»

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια της αδελφής του 62χρονου, η οποία ανέφερε πως η ίδια τον έπεισε να “κατέβει” στη Ρόδο και να δουλέψει, καθώς είχε πρόσφατα χωρίσει και ήθελε ο αδελφός του να αλλάξει περιβάλλον.

«Ο δρόμος Ρόδου – Λίνδου είναι κάπως ψηλά οπότε είναι κατήφορος. Έχει και ρέματα. Είχε δύο αυτοκίνητα, κάπου θα πάρκαρε το ένα και πήγε να βγάλει και το άλλο που το είχε παρκάρει κοντά σ’ ένα χείμαρρο και τον παρέσυρε.

Τον έπαιρνα τηλέφωνο να μάθω τι κάνανε στα Στεγνά γιατί το νερό αυτό θα ήταν πολύ κι εκεί και δεν απαντούσε. Μίλησα μετά με τη σπιτονοικοκυρά του και μου είπε ότι «λυπάται πολύ γιατί ο Βαγγέλης πέθανε».

Ήτανε μόνος του στη Ρόδο, δούλευε στο ξενοδοχείο αυτό, είχε πάρει σύνταξη από τον Ιούλιο και περίμενε να τελειώσει η σεζόν για να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Έχει δύο αγόρια, 19 και 16 ετών. Είχε χωρίσει γι’ αυτό τον έφερα κάτω. Εγώ τον έφερα. Εγώ. Εγώ. Να δουλέψει κάπως να αλλάξει περιβάλλον και πνίγηκε» είπε η αδελφή του 62χρονου.