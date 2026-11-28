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Θύμα απάτης έπεσε την Παρασκευή μια γυναίκα στην Πάτρα, από άνδρα ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή της και κατάφερε να της πάρει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα και, αφού την έπεισε ότι ήταν ο λογιστής της, της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να καταμετρηθούν από την εφορία.

Εξαφανίστηκε ο επιτήδειος

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του, τοποθετώντας στη σακούλα κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ και 1.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο επιτήδειος παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.